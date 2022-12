Indignación en redes sociales por censura a prensa en Venezuela

de la cadena en Venezuela por considerar que presentan información sesgada.

Publicidad

La periodista colombiana Ángela Patricia Janiot, de la cadena estadounidense de televisión CNN en Español, luego de salir de Venezuela por presiones del Gobierno de Nicolás Maduro, contó el incidente por el que pasó junto a varios colegas.

“Fui momentáneamente retenida cuando el oficial antinarcóticos, que revisó el zapato, me preguntó que si era periodista, le contesté que sí que me llamaba Patricia Janiot y me dijo “yo sé señora que usted no lleva drogas pero tengo que cumplir con mi trabajo”. Me dio la mano y me dijo póngase su zapato”, reveló la periodista este viernes a través del canal de noticias.

Publicidad

Janiot el jueves lideró en CNN en Español un debate en Venezuela con jóvenes de todas las posiciones políticas tratando de analizar la coyuntura que vive el país y que ha dejado al menos ocho muertos en la última semana.

Publicidad

La cadena de televisión informó que el gobierno de Maduro revocó las acreditaciones a cuatro periodistas del equipo que actuaba en ese país.

De acuerdo con la red, fueron cancelados las credenciales de la corresponsal Osmary Hernández, y los permisos de trabajo de la presentadora Patricia Janiot y del enviado especial Rafael Romo, además de una productora que no fue identificada.

Publicidad

CNN en Español informó que fue un viceministro de Comunicaciones quien le comunicó a Hernández la decisión de revocar su acreditación periodística.

Publicidad

“Esperamos que el gobierno reconsidere su decisión", expresó la cadena televisiva en su nota.

"Mientras tanto seguiremos informando sobre Venezuela de la forma justa, acertada y balanceada que nos caracteriza como empresa periodística", añadió la red.

Publicidad

Con AFP.