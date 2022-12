Iniciativa digital busca censar a los colombianos residentes en el exterior

Jorge Ríos, gerente de marca de Movistar, habló en La Nube acerca de la iniciativa que junto con Marca Colombia emprenden para censar a los colombianos que se encuentran en el exterior debido a que, como asegura, no existen bases de datos sobre esta población.

“Esperamos que por lo menos un 30 por ciento de los colombianos que hay en el exterior participen. La plataforma no pide dirección, no pide teléfono, no pide cédula y en ese orden de ideas pretendemos que la gente participe con un correo diciendo en qué país del mundo está”, señaló.

Este primer censo digital permitirá registrar datos como cuántos colombianos viven lejos del territorio nacional, cuáles son los países con mayor número de inmigrantes de nacionalidad colombiana y cuáles son las cosas que más extrañan del país.