Inteligencia artificial ayudaría a empresas a reducir 85 % en costos por esta razón

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser un concepto futurista para convertirse en una herramienta clave que está revolucionando la forma en que operan las empresas. Su aplicación en áreas como contratación, gestión documental, servicio al cliente y comercio electrónico ha permitido optimizar procesos, reducir tiempos y mejorar la toma de decisiones, logrando que organizaciones de diferentes sectores alcancen niveles de eficiencia antes impensables.

En Colombia, un ejemplo de este impacto es Meeteam, compañía que nació como spin-off de MBC y que hoy desarrolla soluciones de IA en sectores tan diversos como turismo, metalmecánica, salud, jurídico, alimentos, agropecuario, real estate, talento humano, consumo masivo y e-commerce. De acuerdo con la empresa, sus implementaciones han logrado que clientes reduzcan hasta en un 85 % los tiempos de ejecución y los costos asociados a procesos clave, liberando recursos que pueden destinarse al crecimiento y la innovación.

La inteligencia artificial dejó de ser un tema del futuro para convertirse en una herramienta que hoy genera eficiencias reales. Hemos visto cómo nuestros clientes reducen hasta en un 85 % sus costos y tiempos operativos, y esa es la mejor prueba de que la tecnología puede transformar la forma en que las empresas crecen y se adaptan al mercado dijo Mateo Burgos, CEO de Meeteam.

En un entorno donde la digitalización es cada vez más decisiva, la inteligencia artificial se posiciona no solo como una tendencia tecnológica, sino como un aliado estratégico capaz de transformar la manera en que las empresas se adaptan y prosperan en los mercados locales e internacionales.