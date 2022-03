Conozca el mundo de las subastas online, el mercado que toma fuerza en Colombia

Las subastas online han ganado fuerza en el mercado colombiano, aunque hace unos años no eran muy conocidas, lo cierto es que son miles las personas que se interesan en estos artículos que aún tienen una vida útil.

Helena Balcazar, gerente de Superbid habló con La Nube sobre como ha ido creciendo y mejorando el conocimiento de los usuarios a través de esta tecnología.

“Aquí en Colombia el tema de las subastas es bastante desconocido, hace 12 años no existían”, mencionó.

Superbid es una empresa pionera en subastas virtuales y actualmente trabaja con más de 100 empresas y tiene registrados cerca de 100 mil compradores.

Helena aseguró que en la pagina se venden los activos que ya no usan las empresas y que pueden ser útiles para personas naturales como para otras empresas, pues una máquina que es desechada por una compañía grande, le puede servir a otra más pequeña.

“Cualquier persona o empresa puede comprar en el portal Superbid”, dijo la gerente.

“Cualquier persona puede comprar, solo deben registrarse y pasar unos filtros de seguridad que requieren las empresas para poder realizar las ventas”, agregó.

Dentro de los artículos que se pueden encontrar en la pagina hay: vehículos, inmuebles, chatarra, inventarios, muebles, y hasta animales, pues Balcazar mencionó que: "tienen hasta gallinas y marranos".

Cuando un usuario entra al portal va a encontrar valores que se son donde inician las subastas, sin embargo, Helena dijo que: "A las 11 p.m cuando se están cerrando las subastas se pueden realizar ofertas para quedarse con el producto".

¿Qué pasa si una persona oferta y no paga?

Una de las incógnitas que surge a partir de este modelo tiene que ver con las personas que entran a una subasta, ofrecen y no tienen en realidad el dinero y no pagan. Al respecto, Balcazar dijo: “Es algo que puede pasar, pero se debe pagar una garantía antes de participar, si gana y no paga la pierde y queda bloqueado de por vida en la plataforma”.

“Una subasta es un acto serio y transparente y no pueden afectar a los otros compradores”, mencionó.

Por último dijo que no todas las personas pueden vender. "Solo pueden ofrecer productos grandes y medianas empresas para que den un parte de tranquilidad a los compradores".