Corte anuló sentencia que ordenaba a Google retirar blog que hacía afirmaciones falsas

La Corte Constitucional anuló, por violación al debido proceso, una acción de tutela en la que se le ordenaba a la compañía Google Inc. eliminar un blog publicado en internet por un anónimo y en el que se afirmaba que una empresa de muebles está dedicada a estafar a sus clientes con “cambios constantes de domicilio con el fin de huir con el dinero captado”.

El demandante, propietario del establecimiento de comercio contra el que iban las afirmaciones, pedía que se le fueran garantizados sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, dado que dicho blog contenía información falsa e injuriosa pues se afirmaba que en su empresa pedían adelantos de dinero y luego desaparecían para no responderle a los clientes.

En respuesta, Google Inc. argumentó que, si bien la compañía accionada es propietaria del blog, no es responsable por la información ni los contenidos redactados y compartidos por los usuarios en la mencionada plataforma digital, y que, por su parte, Google sólo actúa como procesador de la herramienta y como tal, impone políticas a los usuarios, más no maneja, controla, ni produce contenidos.