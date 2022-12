“I love Colombia because…”: la traducción de Google que indigna a los colombianos

Un hecho que ha causado indignación en las últimas horas se ha hecho viral por una traducción que arroja el traductor de Google al escribir la frase: “Cuando me lo propongo”.

Aunque es una frase que no tiene mucho que decir, lo cierto es que el traductor de la plataforma Google lo traduce al inglés como: “I LOVE Colombia because of narcos lol” que en español es: “Amo a Colombia por los narcos (risas)”.

El hecho ha causado una gran polémica y molestia en general en redes sociales, pues los usuarios no se explican por qué el traductor arroja esa frase, además de considerarla una falta grave que revive el estigma de que Colombia solo se puede asociar con la droga y los narcotraficantes.

