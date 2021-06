Portales de importantes medios de comunicación en todo el mundo dejan de funcionar

Varias páginas en internet de importantes medios de comunicación del mundo dejaron de funcionar este martes hacia las 5:00 de la mañana hora colombiana. Algunos portales afectados fueron The New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times o El Mundo así como la plataforma Reddit

Al intentar consultar estos portales aparecían mensajes que indicaban que el servicio no estaba disponible o había un error de conexión.

Downdetector informó, además, de cortes en servicios digitales y redes sociales como Amazon y Twitch.

El portal, que toma los datos de los informes de los usuarios, apunta que el problema podría originarse en el proveedor americano de servicios de computación Fastly pero este extremo no se ha verificado por el momento.