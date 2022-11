La historia de una de las amas de casa más influenciadoras de Estados Unidos

En entrevista con La Nube de BLU Radio, Ramírez contó cómo llegó a idear dicha propuesta audiovisual que llega a varias partes del mundo.



“Soy una abogada que vivía en Ciudad de México y mi marido se quiso venir a Estados Unidos. Entonces un día me cansé de ser ama de casa y comencé a hacer la descripción de lo que es ser mujer, tener una oficina y dejarla de tener por estar en Estados Unidos y todo causó mucha risa y al otro día hice un video”, narró.



Al final, terminó creando su Fan Page y alcanzando más de medio millón de seguidores.



“Las mujeres se identifican, yo no quiero ser quien no soy, soy una mujer que lleva a los niños, los recoge, los trae y saben que mejor reír a llorar”, explicó.



*Escuche la historia completa de Marisa Ramírez en el audio adjunto y disfrute de algunos de sus videos a continuación:



