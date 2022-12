La increíble historia del hombre que viaja por todo el mundo gracias a Tinder

Anthony Botta es un belga de 25 años y ya recorrió toda Europa durante dos meses sin gastar un solo centavo en alojamiento.

Todo gracias a Tinder, la aplicación para citas online.

Publicidad

Según cuenta el diario La Vanguardia, Botta hace ‘tinder-surfing’, una nueva manera de ahorrar en los viajes.



Hasta el momento ya ha visitado más de 20 ciudades en ocho países: Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, República Checa y Polonia.

Según la publicación de La Vanguardia, llegaba a una ciudad y comenzaba a escribir ‘eres mi primer match’ hasta que alguna mujer le diera una respuesta positiva.

Luego, les enviaba un video que había grabado en el que se presentaba y explicaba su aventura.

Al final, les preguntaba: ¿quieres ser mi anfitriona?

Publicidad

Aunque muchas veces le rechazaron la propuesta, en muchas otras consiguió estadía.

“No tenía una regla muy fija. Con la mayoría me quedaba solo una noche, pero si me gustaba mucho y había química me instalaba durante una semana”, explicó el belga.

Publicidad

“Al final es como una cita normal, a veces terminas en la cama y otras veces no. Si no hace clic, y la magia no surge, siempre queda el sofá”, añadió.

Aunque al principio su plan era recorrer solamente Europa, ya ha pasado por varias ciudades de Latinoamérica y espera llegar a Nueva Zelanda.

Puede seguir todas las aventuras del arriesgado joven en su cuenta de Instagram oficial.



Publicidad