La industria musical se enfrenta a la inteligencia artificial: ¿amenaza u oportunidad?

Unos le temen y otros lo encuentran un fenómeno "interesante". Los programas de inteligencia artificial (IA), que recrean voces de artistas, plantean un desafío para la industria musical, consciente de que tendrá que lidiar con ello.

"En todas partes"

La voz de Frank Sinatra, desaparecido en 1998, se encuentra en una versión de la canción "Gangsta’s Paradise" de Coolio, y Angèle tuvo la sorpresa de oírse retomar "Saiyan", título de los raperos franceses Heuss L'Salaud y Gazo. El video fue visto más de 1,8 millones de veces en YouTube.

"No sé qué pensar de la inteligencia artificial. Me parece una locura, pero al mismo tiempo temo por mi profesión", escribe la cantante belga en sus redes.

"La IA está absolutamente en todas partes, todo el tiempo. Ya sea en las reflexiones de la industria musical o en el arte. Es más visible que antes porque la tecnología se democratiza", explica para la AFP Alexandre Lasch, del Sindicato Nacional de la Edición Fonográfica en Francia (SNEP).

Publicidad

"A medida que las aplicaciones se desarrollan, la regulación se discute a nivel europeo. En Estados Unidos, la mayor preocupación es la transparencia en torno a las herramientas de la IA, porque lo más importante sigue siendo el respeto del artista y de la creación", añade.

Rabia contra la IA

"La IA es demoníaca", afirma el rapero californiano Ice Cube en el podcast Full Send.

"Es la gota que colma el vaso", lamenta por su parte el rapero canadiense Drake, que se ve afectado por estos procesos que imitan el timbre de voz.

Publicidad

Por ejemplo en una versión de "Munch", título de la rapera estadounidense Ice Spice, o de "Heart On My Sleeve", falso dúo creado entre él y otro famoso canadiense, The Weeknd, escuchado más de 10 millones de veces en TikTok en cuestión de horas.

¿Y la propiedad intelectual? "Lo que usted protege con los derechos de autor es la expresión de una idea. La voz no es realmente eso", estima Andrés Guadamuz, profesor de Derecho de propiedad intelectual en la universidad británica de Sussex.

Fenómeno "interesante"

Un álbum entero de Oasis, grupo que se separó en 2009, apareció rebautizado AIsis (AI por inteligencia artificial en inglés). "Escuché solamente una canción", comenta en sus redes el cantante Liam Gallagher, "y era mejor que otras que he oído últimamente".

Paul McCartney califica el fenómeno de "muy interesante" en BBC Radio 4.

Publicidad

"Es algo que todos estamos comprendiendo en este momento", subraya.

La leyenda del pop menciona el caso de una canción inédita de los Beatles que será grabada usando la IA para recrear la voz de John Lennon, bajo control de sus herederos.

Por otra lado, Spotify "está llevando a cabo discusiones serias sobre cómo manejar el poderoso potencial de las tecnologías IA", asegura a la AFP un portavoz de la conocida plataforma de streaming.

Publicidad

El objetivo de la aplicación, no obstante, sigue siendo "ayudar a los artistas a conectarse con el público, monetizar su arte y construir su carrera", añade.

Resiste, prueba que existes

La plataforma francesa Deezer indicó en junio haber desarrollado una tecnología que le permite identificar las canciones que clonan las voces de las estrellas de la música a través de la IA.

"Nuestro objetivo es eliminar los contenidos ilegales y fraudulentos, aumentar la transparencia y desarrollar un nuevo sistema de remuneración en el que los artistas profesionales sean recompensados por la creación de contenidos valiosos", afirma en un comunicado.

Universal Music pide desde abril a plataformas como Spotify o Apple Music que impidan el acceso a su catálogo a aquellos que deseen utilizarlo para enriquecer los programas de IA, revela el diario Financial Times.

Publicidad

Además, Google y Universal Music están negociando posibles licencias para las melodías y voces de artistas generadas con IA, según el periódico.

La idea es definir herramientas para poder recompensar a los herederos cuando los aficionados creen obras de sus ídolos con programas de IA.

Le puede interesar "Así puede identificar las plataformas fraudulentas de préstamos":