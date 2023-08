YouTube Music lanza una nueva función con la que le hará competencia a TikTok

YouTube Music presentó la nueva función denominada "Samples", con la que los usuarios podrán descubrir nuevas y antiguas canciones a través de un feed parecido al que se maneja en TikTok e Instagram con los reels.

Con el fin de mejorar la experiencia de uso de la aplicación, la compañía ha ido implementando nuevas herramientas con las que los usuarios pueden construir una comunidad y encontrar nueva música.

La nueva herramienta de "Samples", que funcionará como un feed y está incluida en una nueva pestaña, mostrará a los usuarios fragmentos de videos de música y artistas del mundo.

Si el fragmento de la canción que se muestra a los usuarios no es de su agrado, estos podrán deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla y aparecerá otra recomendación. Por el contrario, si la música es de su interés, se podrá agregar a las canciones de la biblioteca y compartir con otras personas. Al mismo tiempo, se puede crear una nueva lista de reproducción o iniciar una nueva emisora de radio.

Las canciones que se muestran en el "feed" de "Samples" se podrán agregar a los shorts, ver el video completo y rastrear la página del álbum de YouTube de donde proviene el fragmento.

De esta forma, YouTube Music facilitará a las personas la forma en la que exploran la nueva música, sin tener que acudir a aplicaciones de terceros.

YouTube estaría usando inteligencia artificial para resumir algunos de sus videos

YouTube anunció el martes 1 de agosto, que está empezando a usar "resúmenes generados automáticamente por inteligencia artificial (IA)" en algunos de los videos de su plataforma.

Según anunció la compañía en un comunicado, el objetivo de esta novedad es que haga "más fácil leer un resumen rápido sobre un video".

Por el momento, esta sinopsis solo aparecerá junto a algunos videos en inglés y solo podrán verlos una cantidad limitada de usuarios.

"Si bien esperamos que estos resúmenes sean útiles y brinden al usuario una descripción general rápida de lo que trata un video, no reemplazan las descripciones de los videos (¡que están escritas por los creadores!)", anota el comunicado la empresa que forma parte de la tecnológica Alphabet (matriz de Google).

No obstante, YouTube no especificó si este resumen afectará o no al algoritmo de la plataforma.

Este año, Google ha apostado por diversas herramientas de inteligencia artificial generativa, como su chatbot Bard o una nueva función de Play Store que mediante esta tecnología puede resumir las opiniones de los usuarios de la aplicación.

