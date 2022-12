La nueva adquisición de Facebook para captar adolescentes

Después del intento fallido por comprar Snapchat, como estrategia para abarcar públicos y derrotar a competencias, Facebook compró una popular aplicación exclusiva para adolescentes.



Le puede interesar: Facebook busca darle vida a sus fotos de perfil.



Se trata de ‘thb’ ("to be honest"), una aplicación que permite enviar mensajes de manera anónima entre usuarios, utilizada por adolescentes, particularmente estadounidenses, que busca fomentar el positivismo, ya que sólo permite intercambiar agasajos entre usuarios. En la actualidad cuenta con más de cinco millones de usuarios.



Aunque la compañía no ha revelado la suma que desembolsó por la adquisición, se espera que mantenga la línea original de la App.



Publicidad