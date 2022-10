¿Los diseñadores de celulares tienen en cuenta las sugerencias de los usuarios?

Una de las principales razones por las que los compradores escogen un celular es por su diseño, sin embargo, ¿qué tanta importancia le dan los creadores a las expectativas y sugerencias que los usuarios le brindan a la compañía?

El director de diseño industrial de Huawei, Kim Joonsuh, habló con La Nube sobre el proceso de creación y diseño que actualmente se manejan en la multinacional coreana.

Publicidad

“Hacemos actividades de investigación como grupos de estudios focales, en los que invitamos al consumidor a nuestras instalaciones, tenemos procedimientos de encuestas y recogemos esos resultados, así podemos escuchar al consumidor”, explicó.

Vea aquí: Presentan los nuevos Huawei P30 y P30 Pro: la revolución de las cámaras en celulares

Pero la realidad está alejada de lo que los consumidores piensan. Según explicó el diseñador, las opiniones de los clientes no son necesariamente tomadas en cuenta pues la mayoría no tienen claro cómo quieren sus celulares.

“Es importante, pero no es la cosa más importante. Nosotros no tratamos de satisfacer sus expectativas, sino que vamos más allá de ellas. Cuando le preguntamos al consumidor sobre lo que quiere, a veces no lo saben realmente y ese es un asunto importante para nosotros”, comentó Joonsuh.

Publicidad

Pese a no satisfacer las necesidades de los consumidores, los creadores de Huawei y sus diseñadores están enfocados a ir más allá de lo que los amantes de la tecnología buscan, de esta manera, explotan al máximo sus lanzamientos para que los usuarios sientan que sus aparatos tecnológicos son cada vez más completos.

Publicidad