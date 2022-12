Los fotocomparendos son la principal vía de ataques cibernéticos: Policía

Fredy Bautista, coronel del Centro Cibernético de la Policía, se refirió al secuestro de información, delito que ha registrado un incremento asombroso en Colombia.



Según el oficial “es un crimen que ha llegado a Colombia en 2015”, año en el que se recibieron 13 denuncias, frente a las 98 que ya se han recibido en 2016.



Bautista indicó que los criminales que se dedican a atacar la información de empresas y personas particulares, buscan cobrar un rescate que debe ser cancelado en BitCoins, moneda digital para realizar transacciones en la red.



Sobre el modus operandi de esta red, el oficial señaló que hay varias estrategias y aseguró que en el país la más popular son las notificaciones de fotocomparendos, gancho utilizado para robarle la información cuando usted decide seguir el link que viene en el correo electrónico que llega a su bandeja de entrada.



“Lo grave es cuando viene en un enlace que dice cómo revisar quién visitó su perfil en Facebook, esa red social no tiene ese servicio, y en ese tipo de correos viene contenido un link que va a llevar al usuario al servidor donde está el malware, por ejemplo, los fotocomparendos son la principal vía de ataques cibernéticos en Colombia”, agregó Bautista.



El oficial aseguró que hay que evitar abrir esos links que buscan llevarlo a otros sitios y señaló que pese al esfuerzo de las autoridades y las casas de antivirus, los criminales evolucionan a un ritmo bastante alto.



“Desafortunadamente esos criminales evolucionan y están mutando en la misma proporción, o más rápido, que las casas de antivirus”, indicó.



Frente al trabajo de las autoridades, Bautista indicó que la Policía colombiana ya hace parte de un grupo de organismos internacionales, entre los cuales están el FBI, la policía de Londres y la NCA, que investigan y rastrean este tipo de organizaciones y que aportan soluciones a quienes han sido víctimas de estos delincuentes.



El oficial indicó quienes ingresen al portal nomoreramson.org y les hayan cifrado su información, podrán encontrar “llaves encriptadoras” que le permitirán recuperar la información.



“Básicamente viene una guía de cómo los empresarios y personas del común pueden mitigar este tipo de ataques, la Policía ya es socio de este portal, las personas van a encontrar llaves encriptoras, es decir el código para desencriptar esa información”, señaló.



Hablan las víctimas



Alejandro Ruíz, un empresario cuya industria opera en el sector industrial, fue una de las víctimas de este delito y aseguró que todo comenzó con un correo en el que se les notificaba que estaban siendo víctimas de un embargo.



“Aparentemente los computadores nuestros se infectaron porque llegó un correo a las cuentas de la empresa, decían que la empresa está sufriendo un embargo que descargáramos el archivo para conocer quien embarga y el procedimiento que debía seguir”, dijo Ruiz.



Indicó que al revisar la información esta se encontraba cifrada y solo aparecía una cuenta de correo para poder establecer un contacto.



“Eso es parte del problema, uno no sabe si está lidiando con un virus o con un hacker, uno no sabe dónde contactar a estas personas, les escribimos a esta cuenta de correo y nos respondieron diciendo que recibían un pago por 2 BitCoin para poder solucionar el problema, se hacían pasar por especialistas en seguridad informática y que habían encontrado en una brecha en nuestra red y que para solucionarle debíamos realizar un pago”, agregó.



Este pago, según indicó la víctima, iría incrementando su valor día a día, sino se realizaba una cancelación inicial, sin embargo, la incertidumbre sobre el poder recuperar la información era muy alta.



Según las autoridades, las principales redes se encuentran en Rumania, Bosnia y Rusia, países desde donde lanzan los ataques al resto del mundo, siguiendo un modelo predeterminado que permite atrapar a quienes siguen los falsos enlaces o aplicaciones.