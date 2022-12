Los peores escándalos de Facebook y Mark Zuckerberg en 2018

Wilson Vega, editor de Tecnósfera del diario El Tiempo, analiza en La Nube el que, hasta ahora, ha sido el peor año de la historia de Facebook, tras múltiples escándalos que permearon la confianza de sus millones de usuarios.

Pese a que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, inició el 2018 diciendo que su propósito este año era arreglar los problemas de la red social, a principios de año estalló uno de los mayores escándalos de esa plataforma por el manejo de datos de millones de usuarios.

La compañía Cambridge Analytica fue acusada de haber utilizado con fines políticos los datos de 50 millones de usuarios de esa red social.

Christopher Wylie, un canadiense de 28 años, fue el hombre que puso a temblar a Facebook. Tras contribuir a la creación de la empresa de análisis de datos, denunció sus malos manejos con ayuda de una periodista de The Guardian que puso reveló que Cambridge Analytica recolectaba los perfiles de Facebook de millones de usuarios en Estados Unidos y utilizaba sus informaciones para elaborar perfiles políticos y psicológicos, y luego enviarles mensajes políticos para influir en su voto, una primicia compartida por el New York Times y Channel Four.

Pero este no fue sino un problema en una docena que vendría después. Episodios que “fracturaron la confianza de la gente en Facebook y, sobre todo, cambiar la percepción acerca de qué información subo y para qué me sirve”, dijo vega.

Para el experto, “Cambridge Analytica es la punta del iceberg y necesariamente vamos a ver otros Cambridge Analytica en el tiempo, algunos más graves, otros no tanto, pero que crean una idea de qué clase de descalabre tenía Facebook en cuanto al manejo de los datos”.

Dijo también que a futuro podría darse un escenario de regulación. “Gobierno tras gobierno, país por país, se van a ocupar de poner en cintura las empresas que recogen estos datos (…) Y hay una última faceta, que no me atrevo a pronosticarla, que es la personal, en el sentido de cuánto tiempo más puede sostenerse Mark Zuckerberg en su lugar”.

Repase en el audio adjunto otros escándalos de Facebook en el año 2018.

