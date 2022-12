NASA busca ayuda para identificar fotografías nocturnas de la Tierra

de la Tierra que fueron tomadas desde la década de los 60s por astronautas desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

El proyecto busca, con la ayuda humana, investigar los efectos de la contaminación lumínica con esta galería de fotos llamada ‘Gateway to Astronaut Photography of Earth’, que programas de computador no logran identificar.

En el sitio web de la NASA se puede ingresar al proyecto, ahí se encuentra toda la información necesaria para participar de la clasificación y de cómo llevarlo a cabo.