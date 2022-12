Netflix reveló cuántos capítulos tarda una serie para crear 'adicción'

Netflix estudió en 15 países el comportamiento de las diferentes cuentas, para determinar el momento exacto de en el que un usuario se ‘engancha’ con una serie.

Brasil, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, México, Holanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos hicieron parte del estudio.

Según Netflix, las series logran generar ‘adicción’ cuando el 70 por ciento de las cuentas observa un capítulo y sigue las otras entregas hasta llegar al final.

Lo primero que hizo este servicio de streaming fue identificar el capítulo promedio en cada país, y luego lo promediarlo con el de las otras naciones para obtener el punto exacto a nivel mundial en el que los usuarios se ‘enganchan’ con una serie.

"Debido a los valiosos espacios en horario estelar de la televisión, el piloto es el punto más importante en la vida de una serie", dijo en un comunicado Ted Sarandos, ejecutivo al frente de contenido en Netflix.

"Sin embargo, en nuestra investigación de más de 20 series en 16 mercados, descubrimos que ningún [mercado] se enganchó con el piloto. Esto nos demuestra que el ofrecer a los usuarios todos los episodios al mismo tiempo, es la forma correcta en la que se vuelven fanáticos", agregó.

Bates Motel y Breaking Bad, logró enganchar a la audiencia en el segundo capítulo.

Better Call Sauly Grace and Frankie, lo lograron en la cuarta entrega, mientras que Daredevil lo consiguió hasta el quinto episodio.

House of Cards lo hizo en tres episodios; How I Met Your Mother de demoró ocho capítulos y Orange is the New Black lo logró con apenas tres.

Netflix también reveló que los alemanes se engancharon más rápido de Arrow,mientras, mientras que en Francia la más popular fue How I Met Your Mother y en Brasil Better Call Saul, fue la favorita al igual que en México donde tardó un capítulo más.