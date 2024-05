Ojo con lo que escribe: WhatsApp podría suspender su cuenta por estas conversaciones

Día a día la aplicación de WhatsApp mejora sus herramientas con el fin de ofrecer un mejor servicio a sus usuarios, según Meta, dueña de la plataforma. Por tal razón refuerzan la política de datos y la privacidad para preservar un ecosistema sano entre todos los que tengan la app.

Por eso, la aplicación hace seguimiento a las conversaciones para determinar qué tipo de contenido es inapropiado y vulnera la tranquilidad de los usuarios, hechos que podrían llevar a temas legales, además de suspenderle la cuenta por un tiempo limitado o para siempre.

¿Qué conversaciones sanciona WhatsApp?

Explotación de menores

Conversaciones criminales

Chat que promuevan delitos

Abusos

Estafas

Amenazas e intimidaciones

Si la aplicación detecta estas conversaciones adelantará todas las sanciones necesarias para que el usuario pierda su estadía en la plataforma.

¿WhatsApp tiene acceso a chats personales?

No. La aplicación cuenta con un cifrado de extremo a extremo que impide que se pueda revisar el contenido de las conversaciones. Sin embargo, Meta desarrolló un forma en que se detecten mensajes y contenidos inapropiados que puedan llevar a una sanción a la cuenta por bastante tiempo.

¿Suspendieron su cuenta? Esto puede hacer

En caso que reciba un mensaje de suspensión y usted no considera haber incumplido las normas de Meta, podrá elegir la opción de 'Solicitar revisión' en donde el equipo técnico determinará si es correcta su apelación o no, además, de ser favorable, no será desbloqueado de forma inmediata, sino que podría tardar unos días en recuperar su usuario.