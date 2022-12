¡Ojo! Conectarse a una red pública de wifi tiene sus riesgos

Cada vez es más popular llegar a un lugar y encontrarnos con el acceso gratis a una red de wifi, lo cual se hace atractivo y sin dudarlo accedemos al servicio. Sin embargo, dejamos de lado los riesgos y las posibles consecuencias que conlleva el estar colgados a estas redes, cuya verdadera procedencia es desconocida, simplemente solemos usarlas sin alguna precaución

Entre los riesgos a los que estamos expuestos cuando accedemos a redes de Wifi públicas, se encuentran:



-Contagio de malware en los dispositivos.



-Engaño de redes públicas por parte de ciberatacantes, quienes pueden infiltrarse capturar todo tipo de datos.



-Recibir ataques Man in the Middle, a partir de los cuales el ciberatacante puede colarse en la información que envíes con la capacidad de cambiar los mensajes y generar una ruptura entre lo que desees enviar y aquello que el receptor quiera leer.



-Robo de contraseñas y otro tipo de información que compartas mientras estás conectado a la red pública.



A partir de lo anterior, es necesario es tomar algunas precauciones que protejan los datos y la información que compartimos al momento de estar conectados a una red pública.



Lo primero es utilizar páginas con conexión HTTPS, el protocolo de aplicación destinado a la transferencia segura de datos de Hipertexto, es una versión segura de HTTP.



También es recomendable desactivar la conexión automática de los dispositivos a redes de wifi, no hacer uso de información sensible y cerrar todas las sesiones a las cuales se accedió.



