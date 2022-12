¡Ojo! La ludopatía también inicia en computadores y móviles

35 por ciento de los encuestados presenta conductas ludopáticas, de los cuales un 10 por ciento corresponde a niños, universitarios y mujeres.

“Uno debe empezar a preocuparse cuando el niño pasa horas interminables frente al computador. Un síntoma muy claro: el niño no se desarrolla y no tiene vida familiar si no es en los juegos y en las redes sociales”, explicó.

Agregó que un menor o una persona que ni siquiera se dé tiempo para comer, es una persona que puede estar cerca de la adicción a la tecnología y que de ahí a la ludopatía puede haber un simple paso.

Dijo que el tema de la ludopatía va mucho más allá de los casinos y que en esa categoría entran juegos como el chance o la lotería.

El estudio, para el cual fueron entrevistadas 1500 personas, reveló que algunos universitarios gastan su mesada en juegos en casinos o en video juegos.