¡Ojo! Pautas para no caer en las noticias falsas en Facebook

Las noticias falsas, los titulares mentirosos o ‘clic bait’, que es engañar al usuario con una afirmación que no corresponde al contenido de la noticia solamente para atraer su atención, se han tomado las redes sociales. Una preocupación creciente, ya que los usuarios replican sin control estos contenidos que a veces afectan, incluso, la seguridad de personas y hasta naciones.



Facebook es una de las compañías más interesadas en ponerle punto final a esas malas prácticas o, al menos, intentarlo, y viene luchando para prevenir que estos contenidos sean publicados en su red, o una vez publicado, orientar a los usuarios para que no caigan en las llamadas ‘fake news’.



La lucha es continua. Mientras empresas como Facebook cambian frecuentemente su algoritmo para encontrarlas y bloquearlas -al menos no mostrarla a los usuarios-, quienes se lucran de llevar engañados a altos volúmenes de usuarios hacia estos contenidos, siguen encontrando formas de evitar los controles.



En abril de 2017, el centro de seguridad de Facebook publicó un documento donde explicó las características de estas noticias, pautas para identificarlas y recomendaciones a los usuarios para evitar caer en ellas.



“A través del uso hábil de los medios sociales -se indica-, los operadores de la información pueden intentar distorsionar el discurso público, reclutar partidarios y financieros, o afectar los resultados políticos o militares”, explica el informe. (Puede leerlo AQUÍ )



Las noticias no solo pueden afectar a un actor social también a grandes empresas, medios de comunicación, entidades financieras y a países. Lo que para unos puede significar una broma para otros es un mecanismo de recolección de datos.





¿Qué tan usuales son?



En los últimos días, dos ‘fake news’ se han viralizado a través de redes sociales rápidamente: El regalo masivo de tiquetes aéreos de parte de reconocidas aerolíneas y la muerte del cantante Ernesto 'Tito' Puentes, que, aunque ya había fallecido, fue confundido con un homónimo que acababa de morir.





Pautas para identificar una noticia falsa



• Escepticismo con titulares y URL o links sospechosos.



• Verificar que la URL o link corresponda al sitio original. Ejemplo: bluradio.com y no bluuradio.com o bluradio1.com



• Verificar que las fuentes sean de medios conocidos y reconocidos. Dado que estos también se pueden equivocar, es bueno ver diferentes portales para corroborar la información.



• Comprobar la fecha de la publicación o de la noticia ayuda a constatar si es reciente, muchas veces estas personas inescrupulosas utilizan noticias viejas o información antigua para enganchar a los lectores.