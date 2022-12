¡Ojo! Si le llega este correo, por nada del mundo abra el adjunto

De acuerdo al organismo, dichas citaciones no corresponden con la realidad, y ponen en riesgo la seguridad de su información y la funcionalidad de su equipo.



La Fiscalía General de la Nación reitera que este tipo de comunicaciones no “hacen parte de los protocolos institucionales dentro del proceso penal”, dice una comunicación.



El organismo hace las siguientes recomendaciones:



-No hacer clic en los enlaces indicados dentro de estos e-mails.



-No responder mensajes que requieran información personal o financiera.



-Mantener actualizado el sistema operativo y el software antivirus de su computador.



Las autoridades, además, recomiendan no abrir el documento adjunto pues es allí donde está incluido el virus que podría robar información o dañar su computador.

