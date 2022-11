¡Ojo! Usted puede ser víctima del ciberataque una vez regrese al trabajo

El temor se centraba particularmente en Asia, donde el viernes, a la hora en que se produjo el ataque, la actividad económica de la jornada había ya acabado.



"Cientos de miles" de ordenadores chinos, en 30.000 instituciones, entre ellas ministerios, hospitales, universidades, y cajeros automáticos, fueron infectados por el virus, comprobó el domingo por la noche la empresa de seguridad informática china Qihoo 360.



Los medios oficiales chinos, citando a responsables del gobierno, aseguraron que el cibertaque seguía extendiéndose este lunes, pero a un ritmo menor.



El secretario de Estado de Seguridad británico, Ben Wallace, dijo este lunes a la radio BBC que todavía no sabían si los ataques "arreciarían o se estabilizarían", y expresó su esperanza de que los hospitales del país, particularmente afectados, puedan volver a la normalidad tras los trabajos efectuados este fin de semana.



Cientos de miles de ordenadores en todo el mundo, sobre todo en Europa, están infectados desde el viernes por un virus "ransomware" (de 'ransom', rescate en inglés, y 'ware' por 'software', programa informático en inglés) que explota un fallo en los sistemas operativos Windows, conocido y explotado por los servicios de espionaje estadounidenses y que trascendió cuando se publicaron documentos secretos de la agencia de seguridad nacional estadounidense NSA.



El virus, llamado "Wannacry", bloquea archivos de los usuarios y los obliga a pagar una suma de dinero en bitcoins, la moneda virtual, difícil de rastrear, si quieren recuperar su acceso.



- Un ataque sin precedentes -



"Nunca habíamos visto nada así", admitió el domingo el director de Europol, Rob Wainwright, en una entrevista la cadena de televisión británica ITV. Además, afirmó que temía que esa cifra aumente cuando la gente encienda de nuevo el ordenador el lunes, a su vuelta al trabajo.



Microsoft advirtió el domingo a los gobiernos de las habituales debilidades en el almacenamiento informático.



"Los gobiernos del mundo deberían tratar este ataque como un toque de atención", escribió en un blog el presidente y director jurídico de Microsoft, Brad Smith.



Smith advirtió del peligro de que adelantos desarrollados por los gobiernos -en este caso, por la Agencia de Seguridad Nacional(NSA) de Estados Unidos- caigan en manos de hackers y causen daños globales como está sucediendo con el actual ataque.



"Un escenario equivalente con armas convencionales sería que al Ejército estadounidense le roben algunos de sus misiles Tomahawk", escribió Smith.



El fallo de seguridad se concentra en el sistema operativo de Microsoft Windows XP, una versión antigua que ya no recibía soporte técnico del gigante estadounidense.



El virus se propagó rápidamente debido a que los responsables usaron un código digital que al parecer habría sido desarrollado por la NSA, y lo filtraron en los documentos pirateados, según la empresa de seguridad informática con base en Moscú Kaspersky Lab.



Ante la magnitud del ciberataque, Microsoft reactivó una actualización a gran escala para ayudar a los usuarios de las versiones de Windows que ya no contaban con apoyo técnico de la compañía.



Smith argumentó que los gobiernos deberían aplicar en el ciberespacio reglas como las que rigen para las armas en el mundo físico.