Picasa no va más, ahora será Google Photos

"Creemos que podemos crear una experiencia mucho mejor al concentrarnos en un solo servicio que provea más funcionalidades y trabaje tanto en computadoras como en equipos móviles, en lugar de dividir nuestros esfuerzos en dos productos distintos", dijo el jefe de Google Photos, Anil Sabharwal, en una entrada en el blog de la empresa.

Las fotos y los videos que están en los álbumes en línea de Picasa estarán disponibles automáticamente en las cuentas de Google Photos de los usuarios, explicó Sabharwal.

Aquellos que no deseen mudarse al nuevo servicio aún podrán ver, descargar y borrar fotos de los álbumes de Picasa, pero el software no tendrá más actualizaciones y no se podrán añadir más imágenes. AFP