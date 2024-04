Por primera vez Threads supera a Twitter

En julio de 2023, las redes sociales experimentaron una revolución con la llegada de Threads, la plataforma de Mark Zuckerberg que buscaba competir directamente con Twitter, el cual en ese momento estaba atravesando un proceso de transformación que no era del agrado de muchos usuarios.

En ese momento, y en cuestión de horas desde su lanzamiento, la aplicación superó las 10 millones de descargas. Sin embargo, con el paso de los días, ese entusiasmo inicial comenzó a disminuir, y muchos usuarios que se habían emocionado al principio empezaron a desinstalarla y regresar a lo que ahora se conoce como X.

No obstante, no todos los usuarios del mundo tuvieron la oportunidad de acceder a Threads, ya que en Europa no estaba autorizada para funcionar debido a preocupaciones sobre la privacidad de la red social.



Recientemente, la plataforma ha alcanzado un hito significativo al superar a Twitter en el número de usuarios activos diarios en Estados Unidos. Según datos recientes recopilados por Futurism, Threads cuenta con 28 millones de usuarios activos diarios, ligeramente por encima de los 27 millones de Twitter. Este cambio marca una tendencia, ya que Threads ha superado a Twitter durante cinco meses consecutivos.

A pesar de este crecimiento en usuarios activos diarios, Threads aún no ha superado a Twitter en usuarios activos mensuales. Sin embargo, el descenso del 18 % en los datos de Twitter desde 2023 sugiere un cambio en el panorama de las redes sociales. Meta parece estar posicionando a Threads como un competidor serio en el mercado de las redes sociales, aprovechando su reciente éxito para consolidar su presencia frente a otras plataformas.

