Programa completo La Nube 23 de enero de 2015

Declaran desierta adjudicación de proceso licitatorio de bicicletas para Bogotá: La Secretaría de Movilidad, a través de un comunicado, informó que tras un análisis detallado de los aspectos técnicos y legales de las propuestas presentadas por los proponentes del proceso licitatorio Sistema de bicicletas públicas para Bogotá, que fueron las uniones temporales Bicibogotá y Bicicletas seguras para Bogotá, se tomó la decisión de rechazar ambas propuestas y declarar desierta la adjudicación del proceso.

Ordenan libertad de exjefe paramilitar alias ‘Juancho Dique’: Úber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, sería el primer exjefe paramilitar que recobraría su libertad según la decisión que tomó el Tribunal Superior de Barranquilla al sustentar que cumplió los ocho años de pena alternativa y con ello podría ejercer su postulación a justicia y paz.

The Mod, el vibrador que las mujeres pueden configurar por código abierto: ¿Cansada de que su vibrador siempre use las mismas funciones? ¿Cansada de que el vibrador se limite a mínimas posiciones? The Mod es la solución, se trata del primer dildo con la capacidad de ser programado en todas sus características por la usuaria a través de su código abierto.

China actualiza su ‘firewall’ e intensifica censura en internet: El gobierno chino intensificó la censura en Internet con la actualización de su‘firewall’ o "Gran Cortafuegos", el protocolo que bloquea páginas web y filtra los resultados en los buscadores, confirmó el diario oficial Global Times.

Papa Francisco pide a las familias usar menos Twitter y hablar más: En el contexto del Día Mundial de las Comunicaciones, el líder de la Iglesia católica, el papa Francisco, instó a las familias a dejar de lado sus dispositivos móviles y sus cuentas en redes sociales como Twitter y empiecen a hablar.

Redes sociales exponen peligrosamente el amor entre dos soldados coreanos: Dos soldados norcoreanos fueron capturados por las cámaras de seguridad de surcorea en un área de frontera cuando se besaban apasionadamente, lasfotografías llegaron a las redes sociales y rápidamente se difundieron poniendo en aprietos a los dos hombres, ya que en el pasado ese gobierno había ordenado la ejecución de dos lesbianas por delitos contra el modo de vida socialista.

El YouTube para niños está listo: JuniorTube: El portal de vídeos más importante del planeta, YouTube, ahora tendrá una versión para los más pequeños, evitando que contenidos que pueden herir su susceptibilidad o la presentación de imágenes explicitas sea cosa del pasado.

Samsung lanza dispositivo que ayuda a detectar y prevenir derrames cerebrales: El Creative Laboratory de Samsung, división especial de la compañía que se encarga de probar nuevas tecnologías, desarrolló un dispositivo que se usa en la cabeza y que ayudará a detectar y prevenir derrames cerebrales.

YoPublico, un servidor para que escritores puedan llevar sus obras a lo digital: Eugenia Mont, digital content officer de YoPublico, un servicio creado para que escritores puedan compartir sus obras en internet, habló en La Nube de Blu Radio sobre la importancia de ver el mundo tecnológico para aprender a través de los ebooks.