¿Quiere evitar que lo atraquen? Estos dispositivos podrán darle una mano

a un ladrón en el momento de un robo.

“La efectividad del gas pimienta es de 0.88 milésimas de segundo, cuando es impactado el agresor queda inhabilitado de 15 a 30 minutos porque invade la mucosa ocular y no le permite abrir los ojos por ardor”, aseguró Duque.

Según el mayor retirado, para hacer uso de este tipo de instrumentos no se requiere preparación o entrenamiento, lo que hay que tener en cuenta es la capacidad y el instinto de conservación para que quien lo use no resulte agredido o lesionado.

Asimismo, Duque aclaró que en Colombia existe un decreto que permite a los ciudadanos el porte de armas a gas.