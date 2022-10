Con 20 ‘Me gusta’, ciudadanos chinos se podrían librar de pagar una multa

La Policía de una ciudad del sur de China ha lanzado una peculiar iniciativa mediante la cual un ciudadano que haya cometido una infracción de tráfico puede librarse de pagar una multa si publica un mensaje de arrepentimiento en las redes sociales y éste consigue más de 20 "Me gusta".

Según informa el diario Beijing News, esta nueva aproximación a la educación vial se ha comenzado a poner en práctica en la ciudad de Dazhou, en la provincia suroccidental de Sichuan, aunque sólo se aplica a pequeñas infracciones cometidas por peatones, ciclistas o motociclistas.

De acuerdo con un policía de tráfico de la localidad citado por el diario, el sistema se ha iniciado teniendo en cuenta la popularidad de las redes sociales y también porque la técnica tradicional de apercibir verbalmente a los infractores no surtía éxito.

"La gente está muy interesada en recolectar 'Me gusta' en las redes sociales, así que la exposición pública puede atraer mayor atención a la seguridad vial", señaló el agente.

El diario publica un ejemplo del nuevo sistema en el que un motorista contó en su cuenta de Weibo (equivalente chino a Twitter) que la policía le había llamado la atención por conducir en dirección contraria.

"He aprendido que estaba haciendo mal, y aprovecho para recordar a los internautas que deben aplicarse con mi ejemplo y entender que no está bien cometer infracciones mientras se conduce una moto", señaló el conductor, quien gracias a los casi 30 "Me gusta" que ha acumulado consiguió eludir mayores sanciones.