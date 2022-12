“Me pareció rara la selectividad”: Carolina Guerra sobre supuesta censura en redes contra el paro

La actriz Carolina Guerra , que denunció una aparente censura en redes sociales a contenidos sobre las protestas del paro nacional en Colombia, habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, sobre los hechos que más le llamaron la atención del episodio.

"Lo que me pareció raro fue la selectividad de las historias que desaparecieron y cuáles no. Las que desparecieron fueron en las que hice la intervención, me pareció muy raro", dijo la artista.

"Al principio ni siquiera las borraron, sino que las restringieron. No solamente las borraron, al principio hubo una restricción de vistas. No sé como funciona. Cuando me levanté ayer, no estaban", aseguró.

Carolina Guerra aseguró que varias personas a través de redes sociales le comentaron que tenían situaciones parecidas.

"No puedo asegurar 100 % que es un caso de censura, pero me parece que sí", sostuvo.

