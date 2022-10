Sampaoli no quiere seguir dirigiendo a Chile, pero no renuncia a su cargo

"Imposible que hoy pueda pagar la cláusula (cerca de 6 millones de dólares/ 5,5 MILLONES DE EUROS)), tendría que robar un banco", confesó Sampaoli en declaraciones a la cadena Fox Sports (Lea también: Definido el futuro inmediato del arquero David Ospina ).

La entrevista la ofreció minutos después de dar una breve rueda de prensa, donde leyó un comunicado y no aceptó preguntas, pero dejó en claro que "nunca dije que era un rehén de este país" y que no es verdad que "no quiera vivir ni trabajar en Chile".

El estratega, señaló a la cadena de televisión que personalmente le explicó al presidente de la federación, Arturo Salah, que no estaba en condiciones de seguir "en un lugar donde me persiguen como si fuera un delincuente".

"Si en Chile hay un 1 % de una persona que no me quiera por todo lo que pasó, me tengo que ir", añadió el casildense.

Sampaoli hizo alusión a que en Chile se reveló que cobraba una parte de su sueldo en un paraíso fiscal cuando el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) era Sergio Jadue, quien debió entregarse a la Justicia de EE.UU. después de confesar su implicación en el escándalo de sobornos en la Conmebol.

"Nos acusaron de evadir impuestos, denunciar premios que no eran los que correspondían. Quisimos especificar que nosotros recibíamos sueldos líquidos, que no teníamos nada que ver con impuestos y que no teníamos deidad con el fisco. Nosotros siempre estuvimos eximidos de todo compromiso, así lo aclararon las autoridades. No tenemos nada que ver con deudas contractuales", precisó (Lea también: Yimmi Chará no continuará en Nacional; jugará en el fútbol internacional ).

En varias oportunidades durante la entrevista el técnico recalcó que su intención era dejar pronto su cargo en la selección chilena, pues adolecía del ánimo necesario para continuar con el proyecto.

"Por el bien del fútbol chileno debo firmar mi salida", sentenció más de una vez.

Sampaoli reconoció que por parte de la directiva actual de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), hubo interés total en su permanencia, "pero también hice sentir mi estado de ánimo".

"Cuando me quiero reencantar me golpean de nuevo, me levanto y golpean de nuevo, no da para más. Me parece que lo mejor es salir", añadió el estratega que llevó a la selección de Chile a ganar el año pasado la Copa América.

"Ahora mostramos el estado de ánimo que nos generó esta campaña de desfiguración y que en lugar de estar hablando de fútbol lo hacemos de abogados, impuestos internos, fiscalía. Fuimos acusados gratuitamente de situaciones que no teníamos ni de cerca algo que ver", añadió (Lea también: Conozca el once ideal de 2015, según France Football ).

"Espero que esto (su desvinculación) se resuelva en horas, la gente está muy expectante. La ANFP debe pensar en el fútbol chileno. Lo más saludable es que me vaya. Hoy todo induce a que no seguiré, lo que sí tengo que encontrar la buena voluntad del presidente (Arturo Salah) para que me entienda", apostilló.

En esta línea, el técnico señaló que "no sé cuando me voy, cuando disponga el criterio. Si le hago caso a mi abogado renuncio y me voy por la ventana, pero no puedo irme por la ventana de la selección chilena, sería darle el gusto a los malos", aseveró.

Sampaoli aseguró que con los jugadores de la selección tiene solo agradecimiento "una relación increíble".

"Los jugadores que me tocó dirigir me llevaron al lugar donde estoy. Imposible que haya roces, todo es mentira. Todo lo contrario, afectos, reconocimientos", destacó.

En tanto, el presidente de la ANFP, Arturo Salah, que hoy se reunió con la ministra de Justicia, Javiera Blanco condenó los insultos que profirieron algunos hinchas en contra de Jorge Sampaoli, a su llegada a la terminal aérea de Santiago proveniente de Zurich, hasta donde viajó por su nominación al premio de "Mejor entrenador" (Lea también: James Rodríguez se podría ir a jugar a la Premier League ).

Por otro lado, el titular del fútbol chileno fue claro en señalar que "nosotros no queremos retener a nadie en contra de su voluntad, pero los contratos están para cumplirse".