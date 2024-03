Semana Santa: tecnología para proteger su hogar mientras viaja

En Semana Santa, aunque es una época de reflexión, recogimiento y de ser respetuosos con el prójimo, no faltan los delincuentes en Colombia que aprovechan que algunos ciudadanos viajan a otras partes del país a relajarse o reunirse con su familia. Por eso, Felipe Sánchez, channel sales manager para EZVIZ, dio algunos consejos en La Nube sobre cómo la tecnología se puede usar para proteger el hogar mientras está ausente.

No sobran las típicas recomendaciones de no publicar información sensible en redes sociales ni comentar a extraños que se ausentará de su hogar durante algunos días. Además, el uso de las cámaras de videovigilancia dentro de su casa o apartamento también son una herramienta que pueden ayudar.

Las cámaras de seguridad permiten tener un mayor control y vigilancia de nuestro entorno. Sánchez detalló que existen diferentes tipos de cámaras con tecnología inteligente, como la inteligencia artificial, el audio bidireccional y la iluminación nocturna. Estas cámaras brindan un control total las 24 horas del días y los 7 días de la semana.

Otra medida de seguridad que Felipe destaca son las alarmas y sensores. Las alarmas nos alertan de la presencia de intrusos mediante sirenas o luces estroboscópicas, mientras que los sensores pueden colocarse en las zonas más sensibles, como puertas y ventanas. Estos sensores se activan por movimiento y proporcionan una alarma inmediata.

Otro tema de los dispositivos que podemos adquirir para todo lo que es el control parental son las alarmas y sensores. Las alarmas claramente nos ayudan a disuadir a todo lo que son los intrusos a través de sirenas o y también los sensores los podemos poner principalmente en las zonas más sensibles, como las puertas, las ventanas añadió Felipe Sánchez.

Interconexión entre cámaras y sensores

Estos dispositivos son altamente sensibles y están conectados a un concentrador, el cual alimenta y sincroniza una serie de dispositivos. Si un sensor se activa, la cámara enfocará hacia la dirección del sensor, generando una alerta y tomando fotografías y videos de manera automática.

Además, algunas personas optan por compartir su sistema con centrales de monitoreo, de manera que reciben todas las detecciones y movimientos en tiempo real. Estas centrales de monitoreo pueden enviar a un agente de seguridad privado en una moto para verificar si efectivamente hay alguna situación sospechosa.

"Se pueden sincronizar todas las aplicaciones con las centrales de monitoreo que ustedes deseen. También todo lo que son las alertas comunitarias o todo lo que son los cuadrantes comunitarios que le pueden ayudar claramente a hacer el abordaje, si hay movimientos o personas extrañas directamente dentro del del perímetro que estén vigilando", concluyó.