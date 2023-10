Suscriptores de PlayStation Plus Premium podrán disfrutar de hasta 100 películas de Sony

PlayStation anunció que los suscriptores que pagan el plan premium o Deluxe podrán acceder a un amplio catálogo de películas desde las consolas PS4 y PS5, esto gracias a una alianza que hicieron con Sony Pictures Entertainment.

La noticia la reveló Evan Popa, director sénior de marketing global de PlayStation a través del blog oficial de la marca. En él, explicó que de ahora en adelante la aplicación Bravia Core, diseñada para que los usuarios puedan acceder a una amplia variedad de películas clásicas y recientes desde los televisores Bravia y dispositivos Xperia, ahora pasará a llamarse Sony Pictures Core y estará disponible para descargar en las consolas de videojuegos anteriormente mencionadas.

“Una vez que registres Sony Pictures Core en tu PS4 o PS5, podrás comprar o alquilar hasta 2.000 películas directamente desde tu consola. En el lanzamiento, esto incluirá éxitos taquilleros como ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, ‘Spider-Man: No Way Home, Uncharted’, ‘The Equalizer’, ‘No Hard Feelings’, ‘Bullet Train’ y ‘Ghostbusters: Afterlife’, entre otros”, se especificó en el blog.

Además, Popa indicó que también se podrán comprar películas por adelantado que todavía estén en las carteleras de cine.

Publicidad

“En mercados selectos como el Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, la primera película con acceso anticipado será 'Gran Turismo: basada en una historia real'”, añadió.

Por otro lado, como se había indicado al comienzo del artículo, Popa escribió que los miembros de PlayStation Plus Premium o Deluxe tendrán acceso a un catálogo seleccionado de hasta 100 películas, todo esto a través de la aplicación Sony Picture Core y como parte de la afiliación. El listado completo de películas se actualizará periódicamente y no contendrán publicidad, por lo que se podrán ver sin interrupciones.

Inicialmente, el catálogo que estará disponible a partir del 2024 contará con películas como: ‘Looper’, ‘Kingsglaive: Final Fantasy XV’, ‘Elysium’ y ‘Resident Evil Damnation’.

Publicidad

Sony Pictures Core ya se encuentra disponible para descargar en las consolas PlayStation 4 y 5.

PlayStation catálogo de películas / Foto: PlayStation

Le puede interesar "Cómo eliminar las notificaciones de correo de voz":