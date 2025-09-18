Tecnología colombiana con IA llega a Costa Rica para prevenir cáncer femenino

En Costa Rica, donde el 80 % de las mujeres está en riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, se está implementando una solución tecnológica de origen colombiano para fortalecer la prevención y mejorar el acceso a servicios de salud reproductiva. La herramienta fue desarrollada por Coco Tecnologías y cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).



¿Cómo funciona el sistema?

La innovación consiste en un asistente virtual enlazado con una agenda inteligente, que permite identificar a mujeres sin registros recientes de citología o vacunación. Una vez detectadas, reciben un mensaje educativo con la opción de programar su cita de manera inmediata. El sistema confirma la programación, envía recordatorios, reintenta en caso de no obtener respuesta y recupera automáticamente citas canceladas, lo que incrementa la asistencia.

Este proceso, que antes podía tardar meses y requería un gran número de personal de salud, ahora se completa en minutos. Según cifras oficiales, en 2025 se ha registrado un aumento del 40 % en el número de citologías agendadas frente al año anterior.

Prevención del cáncer femenino Foto: generada con Image Fx

El cáncer de cuello uterino es la principal causa de mortalidad femenina en América Latina, con una tasa de 20,2 casos por cada 100.000 mujeres en Costa Rica, de acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“La prevención debe ser la principal medida en la lucha contra el cáncer cérvico uterino (…) herramientas como este asistente virtual hacen más accesibles y oportunas las acciones preventivas”, afirmó Robert Parada, CEO de Coco Tecnologías.



Además de mejorar la captación de pacientes, el sistema ha permitido recopilar datos clave como horarios de mayor respuesta, optimizando la gestión de citas y la comunicación con las usuarias.

Aunque por ahora está enfocado en la prevención del cáncer de cuello uterino y de mama, el modelo puede aplicarse a enfermedades crónicas o campañas de vacunación. La compañía confirmó que ya explora su implementación en otros países como Colombia, Panamá y República Dominicana.