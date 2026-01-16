2026 revive el espíritu de 2016: así nació la tendencia nostálgica que domina las redes sociales

Han pasado diez años desde 2016, pero si alguien se asoma hoy a TikTok, Instagram o X (antes Twitter), podría pensar que el tiempo se detuvo. La moda, la música y los filtros de aquella época regresaron con fuerza en 2026, impulsando una ola de nostalgia digital que millones de usuarios han bautizado como “2026 es el nuevo 2016”.

Lo que comenzó como una broma nostálgica se ha convertido en un fenómeno viral. Apenas empezó el año, las redes se inundaron de publicaciones rescatando tendencias de la década pasada: selfies con el filtro de Río de Janeiro de Instagram, frases vintage, atuendos con chokers y vaqueros ajustados, e incluso el famoso filtro de perro de Snapchat. El hashtag #2016 ya acumula más de 1.7 millones de videos en TikTok, convirtiéndose en el epicentro de una conversación global sobre la memoria colectiva y la cultura pop.

Una década después, la nostalgia se impone

Los expertos en cultura digital coinciden: esta tendencia nace del deseo de revivir un tiempo que muchos perciben como más simple y optimista. 2016 fue un año en el que internet se consolidó como espacio de creatividad espontánea y memes globales. Las personas se reunían para seguir retos virales como el “Mannequin Challenge” o el “Bottle Flip”, y las fotografías saturadas llenaban los feeds de Instagram.

En TikTok, usuarios como @taybrafang revivieron escenas icónicas del pasado con videos que recopilan momentos representativos del año: capturas de Musical.ly —la app antecesora de TikTok—, canciones como “Panda” de Desiigner o “Black Beatles” de Rae Sremmurd, y las infaltables coronas de flores que dominaron los festivales de la época.



Kendall Jenner. Foto: Kendall Jenner/Instagram

2016: un año que marcó la cultura pop

Parte del atractivo de esta ola de recuerdos radica en la fuerza cultural de aquel año. Fue el momento en que Pokémon Go revolucionó la forma de jugar, Beyoncé presentó su monumental álbum Lemonade, y redes como Instagram y Snapchat dictaban la estética global. Sin embargo, también fue un periodo con pérdidas significativas: figuras como Prince, Carrie Fisher, George Michael y Muhammad Ali fallecieron, dejando una huella imborrable en la historia reciente.

Incluso sucesos políticos como el Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos contribuyeron a que 2016 quedara grabado en la memoria colectiva como un punto de inflexión cultural.

Celebridades y creadores se unen al revival

El movimiento no se limita al público general. Influencers y celebridades se han sumado a la tendencia, compartiendo imágenes de archivo o recreando sus momentos más virales de 2016. Charlie Puth resucitó su hit con Selena Gomez, “We Don’t Talk Anymore”, mientras Hailey Bieber protagonizó un video nostálgico junto a Kendall Jenner y Justine Skye al ritmo del tema “I Want (Skr Skr)” de MadeinTYO.

El guiño a la amistad y al estilo que caracterizaron aquella época consolidó el hashtag #BBLU2016 (Bad B------ Link Up) como una extensión del fenómeno.

Ariana Grande Ariana Grande/SnapChat

Por qué el pasado vuelve a triunfar en 2026

En tiempos de incertidumbre y saturación digital, mirar atrás parece reconfortante. El “revival” de 2016 ofrece una mezcla entre memoria y escapismo, un recordatorio de los años en que internet era más ingenuo, creativo y menos polarizado.

Así, 2026 se posiciona como el año del renacimiento nostálgico, donde una nueva generación que apenas era adolescente en 2016 se une a quienes vivieron aquella era dorada de las redes sociales. Más que una moda, este regreso confirma que lo retro sigue marcando el pulso emocional de la cultura online.

