Uber anuncia desarrollo de autos sin chofer

En Estocolmo el constructor automotor sueco Volvo anunció una alianza con Uber para ofrecer desplazamientos en automóviles autónomos, para lo que prevén una inversión conjunta de 300 millones de dólares .



"Esto implicará que Uber añadirá los sistemas de conducción autónoma que desarrolló él mismo con un vehículo Volvo como base", precisó el grupo sueco en un comunicado.



Uber y Volvo ya se habían aliado en Estados Unidos fundando un 'lobby' favorable a los automóviles conducidos mediante ordenador, junto a algunos de sus competidores, Lyft en el caso del primero y Ford en el del segundo, así como junto al gigante de internet Google.



Ambas sociedades se encuentran muy adelantadas en el desarrollo de estos automóviles del futuro, que permitirán a sus pasajeros desplazarse hasta sus destinos sin necesidad de tomar el volante.



Volvo testea un auto autónomo en las calles de la ciudad sueca de Gotemburgo y Uber hace lo mismo en Pittsburgh, Estados Unidos, con un modelo fabricado por la estadounidense Ford.



La alianza Uber-Volvo tendrá rápidamente resultados prácticos y a fin de mes comenzará en Pittsburgh un proyecto piloto.



El auto tendrá una persona en el asiento del acompañante pero ella no conducirá; simplemente vigilará las operaciones.



Uber no dijo cuántos autos serán desplegados en esos tests, pero el diario Wall Street Journal mencionó que serían una centena de Volvo XC90. Según Uber, no solo experimentará con Volvo sino también con autos de Ford.





La asociación de Uber con Volvo no solo tomó en cuenta la calidad de sus autos sino también la imagen de seguridad que tiene esa marca.



"Más de un millón de personas mueren en accidentes de auto cada año. Esas son tragedias que las tecnologías de conducción autónoma pueden ayudar a evitar. Pero nosotros no podemos hacerlo solos", dijo el presidente de Uber, Travis Kalanick

"Volvo es líder en términos de desarrollo y es de primera clase en lo que hace a la seguridad", añadió.



Uber no se detuvo ahí. También anunció este jueves la adquisición de la firma Otto, especializada en tecnologías para conducción autónoma, para seguir avanzando en el desarrollo de automóviles sin conductor.



Otto es una novel empresa en la que trabajan 90 personas y su cofundador, Anthony Levandowski, dirigirá los esfuerzos de Uber en tecnologías para automóviles sin conductor, dijo Kalanick.



El monto de la adquisición no fue revelado por cuanto ni Uber ni Otto cotizan en bolsa. La prensa estadounidense habla de unos 700 millones de dólares.



"Para suministrar servicios digitales en el mundo físico, debemos montar sofisticada logística, inteligencia artificial y sistemas robóticos", dijo Kalanick.



Aseguró que el 90% de los accidentes de auto se deben a errores humanos y los coches sin conductor salvarán vidas.



Los coches autónomos son uno de los objetivos principales de las investigaciones de la industria automotriz.



Los fabricantes rivalizan por presentar autos capaces de conducirse solos. Ford y el alemán BMW tienen como objetivo comenzar a fabricarlos en 2021.



Además de esas corporaciones tradicionales, emblemas de la internet como Alphabet (Google) y Apple exploran también esa tecnología.



Varias empresas dicen vislumbrar la utilización de ese tipo de autos como taxis. Según sus promotores, esos vehículos no sólo reducirán la mortalidad en el tráfico sino que, además, descongestionarán las calles y reducirán la polución.





Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:





-El Dow Jones Sustainability Index, principal indicador de sostenibilidad, considera a BMW la marca de automóviles más sostenible del mundo.



-Juan Pablo Montoya, Subcampeón en título del Campeonato americano IndyCar, ha definido su actual temporada como frustrante.

Publicidad

-Porsche asombró al mundo al divulgar imágenes oficiales e información detallada de su más reciente prototipo, un sedán de alto nivel.

-Hasta 100 millones de vehículos del Grupo Volkswagen vendidos durante los últimos 20 años son vulnerables a los robos por culpa de un fallo en el sistema de cierre remoto.

Publicidad

-Airbus, la empresa europea de fabricación de aeronaves, ha comenzado un nuevo proyecto de vehículos voladores autónomos, que en principio serán usados para el transporte público.

Publicidad