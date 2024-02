Después de años de desarrollo, el videojuego de Escuadrón Suicida finalmente sale a la luz

Los jugadores asumen el papel del Escuadrón Suicida (Harley Quinn, Deadshot, Rey Tiburón y Capitán Boomerang), cuatro villanos peligrosos en el universo de DC Comics. Sus objetivos son los superhéroes de la Liga de la Justicia, incluidos Superman, Flash y el propio Batman.

Sin embargo el videojuego no ha recibido la aceptación que se esperaba. Son muchos los errores que reportan sitios web de videojuegos y periodistas. Además de reseñas publicadas por jugares.

"Ya dediqué más de una docena de horas al juego y terminé la campaña, jugando tanto en solitario como en modo cooperativo. Mi experiencia no fue el desastre total y absoluto que muchos esperaban, pero me dejó preguntándome por qué se tomó esta dirección. Algunas partes, como la mecánica transversal y la química entre los personajes, me hicieron volver al juego, mientras que las misiones monótonas y la mecánica de los saqueadores y disparos me desanimaron", dice una de las reseñas.

Por otra parte, el importante sitio de juegos IGN, dijo que la compañía creadora había negado una copia de revisión: la mayoría de los periodistas recibieron los códigos recién el martes, cuando se encendieron los servidores del juego en línea. Por lo general, los sitios web y los periodistas reciben copias por adelantado mucho antes para darles tiempo suficiente para escribir una reseña completa.

"Había mucha gente diciendo que era un juego bueno, pero que no iba a sacudir a la industria"..."esta no es la reacción que Rocksteady quería", cita otra reseña.

Kill the Justice League es una continuación difícil para el estudio con sede en el Reino Unido: su trilogía Arkham de juegos de Batman fue innovadora, influyente y algunos lo consideran el mejor título de superhéroes de todos los tiempos.

Y los fanáticos de esas aventuras no quedaron muy impresionados cuando Kill the Justice League, un juego de disparos en equipo centrado en el modo multijugador, se reveló por primera vez.

La mayor preocupación para muchos fue el cambio del estudio de juegos para un solo jugador a un modelo multijugador de "servicio en vivo" donde se agrega regularmente al juego un flujo de contenido nuevo, generalmente con un cargo adicional. Se supone que esto lo hará sentir fresco y mantendrá a la gente jugando el mayor tiempo posible. Pero el género ha caído en desgracia recientemente y a menudo se le critica como una fuente de ingresos para las empresas.

Por otra parte, muchas personas pagaron £100 (£40 por encima del PVP) por el acceso anticipado al juego cuando sus servidores se conectaron a la medianoche del martes. Sin embargo se comenta que los jugadores de Nueva Zelanda y Australia iniciaron sesión primero y sufrieron un error que completó instantáneamente el juego.

Rocksteady se vio obligado a desconectar el juego temporalmente para solucionar el problema, dando a los jugadores afectados $20 de crédito en el juego.

Eso generó más reacciones en línea y los críticos calificaron el juego de fracaso incluso antes de que saliera. Pero hay muchos fanáticos de Rocksteady que defienden el juego, en diversas páginas en Internet.