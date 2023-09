Estos son los requisitos para juegos gama alta en PC: siga estas recomendaciones

Cada día los videojuegos mejoran mucho más, por lo que los requisitos para poder jugarlos son mayores al igual que sus precios. Por ejemplo, hoy una consola Play Station 5 o Xbox Series S/X no baja de tres millones de pesos, un precio que no todos pueden pagar y por ello optan por la categoría del pc gaming, que por valores más bajos logran correr algunos juegos que parecen imposible.

¿Qué necesita una pc gamer para juegos gama alta? Son varias especificaciones, las cuales necesitan de una de gran potencia. Lo principal, de acuerdo a Intel, es que "cada componente individual desde el comienzo en que se adquiera tenga un diseño prefabricado en línea, capaz de hacerle ajustes para adecuarlo al presupuesto y diversas necesidades específicas".

Son dos puntos importantes en un PC gamer: procesador y tarjeta gráfica; por ejemplo, hay componentes como los AMD Ryzen que incluyen gráfica integrada, pero dependen de una excelente RAM y fuente de poder. Lo mismo pasa con Asus, que se ha enfocado en tener tarjetas madre lo suficientemente capaces de soportar grandes cargas de trabajo.

Algunos componentes para un PC gamer barato

Sin entrar en detalles de marcas, los componentes que son necesarios son una tarjeta gráfica, un chasis, una tarjeta madre, tarjeta RAM, disco SSD.



Tarjeta gráfica superior a 1060, sea NVDIA, AMD, o marca de preferencia

Procesador de quinta generación, sea Intel o AMD

Motherboard (tarjeta madre) con capacidad de potencia (línea Z o H, o B).

Memoria RAM de 16 GB

Fuente de poder mínimo de 600W

Disco duro mínimo de 500 SSD

Monitor a gusto de acuerdo a las necesidades

De acuerdo a marcas como Intel o especializados en periféricos, con eso será suficiente para correr juegos como GTA V, FIFA, Fornite, e incluso alguno que otro Assassin's Creed, considerado en parte como juego de gama alta. Los precios varían de acuerdo a la marca, por lo que se recomienda asistir con expertos en tecnología o consultar en la web con páginas dedicadas a este contenido.

PC Gamer - referencia // Foto: Bing Image Creator

Hay consolas que ya corren juegos gama alta

El auge de los videojuegos se ha trasladado a otra ramas de la tecnología y ahora hay una tendencia de consolas portátiles capaces de correr juegos como una PC Gamer. Por ejemplo: la Asus ROG ALLY, creada por una marca especializada en componentes y que hoy es un dispositivo que apuesta por juegos de gama alta.

Esta como otras tiene la capacidad de soportar FIFA, GTA V, entre otros, con la ventaja de estar en cualquier lugar del mundo y operando como una PC teniendo un Windows 'multitask'. Es decir, no es necesario tener un pc ni una tv para correr este tipo de títulos conocidos; lo malo, es que opera como un celular por lo que la batería puede ser un problema en contra como los pc portátiles.

"Nos tomó cinco años crear este dispositivo. Básicamente está permitiendo que los usuarios puedan llevar todos los videojuegos en todo momento. Digamos que otras consolas solo te permiten estar en un lugar y esta te permite llevarla a todo lado, a penas pesa 680 gramos, entonces te ofrece toda la suites de juegos a excepción de Nintendo", indicó Mayra Naranjo, relacionista pública de Asus para Colombia y Ecuador.

Sin embargo, para juegos como Minecraft, Rocket League, entre otros, son muy buena opción. Lo mismo sucede con Steam Deack y Nintendo Switch, que sin duda ofrecen un gran catálogo de opciones con títulos queridos por millones.

Pero es importante comparar rentabilidad y precio al de una PC Gamer, pues muchas de estas consolas están por encima de los tres millones de pesos.

Consolas portátiles // Fotos: Steam, ASUS y AFP

Consejos a tener en cuenta a la hora de armar un PC Gamer

En diálogo con Blu Radio, el streamer Jirseu explicó a detalle cómo armar un PC Gamer, pero sobretodo las recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de armar un equipo profesional y más cuando los ingresos no son los más altos, ya que estos son bastante costosos, según él.

"Lo primero, debemos analizar lo que queremos jugar. Si vamos por un E-Football o un FIFA, es mejor una consola. Ya si es algo de pc, una Valorant, Fornite o League of Legends, recomendaría para iniciar, tener una tarjeta gráfica modesta: 1650 super, con gráficos ultra bajos, además un monitor con mínimo 60hz y un milisegundo de respuesta", puntualizó.

Asimismo, Jirseu recomendó para empezar un procesador Intel Core I5 de 9na generación, además de una tarjeta de 16 GB RAM. No obstante, si el deseo es un computador mucho más competitivos, él aseguró que es el momento perfecto para hacerlo porque estaría costando unos 6-7 millones de pesos, incluyendo una tarjeta gráfica 3060 Ti; un Ryzen 570X y monitor 140 hz.

