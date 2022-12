¡Oficial! Así será la Play Station 5 que saldrá en 2020

Sony anunció el martes que la próxima generación de su famosa consola de juegos PlayStation saldrá a la venta durante la temporada navideña de 2020.

La PlayStation 5 contará con controladores o joysticks mejorados, asegura el gigante japonés, líder mundial del mercado de videojuegos.

"Uno de nuestros objetivos con la próxima generación es profundizar la sensación de inmersión cuando juegas, y tuvimos la oportunidad con nuestro nuevo controlador de volver a imaginar qué puede aportar el sentido del tacto a esa inmersión", dijo Jim Ryan, jefe de Sony Interactive Entertainment, en un comunicado.

El controlador de PlayStation 5 incluirá la "tecnología táctil" ("haptic technology", en inglés), que se espera que haga que la experiencia de juego sea más realista.

"La tecnología táctil te ofrece una amplia variedad de sensaciones, muy diferentes cuando chocas contra un muro en una carrera de autos o haces un tackle en un campo de fútbol americano", dijo Ryan.

Los "disparadores adaptativos", otro nuevo elemento con que contarán los nuevos controladores, permitirán "percibir la sensación táctil de disparar una flecha con un arco o acelerar un 4x4 en un terreno rocoso", agregó.

A continuación el comunicado oficial de Sony:

Desde que presentamos originalmente nuestra consola de próxima generación en abril, sabemos que ha habido mucha emoción e interés en escuchar más sobre lo que traerá el futuro de los juegos. Hoy estoy orgulloso de compartir que nuestra consola de próxima generación se llamará PlayStation 5, y estaremos lanzando a tiempo para Holiday 2020.

Puede que estas actualizaciones no sean una gran sorpresa, pero queríamos confirmarlas para nuestros fanáticos de PlayStation, ya que comenzamos a revelar detalles adicionales sobre nuestra visión para la próxima generación. La revista WIRED cubrió estas actualizaciones y más en una historia publicada esta mañana.

El "más" se refiere a algo que me entusiasma bastante: una vista previa del nuevo controlador que se enviará con PlayStation 5. Uno de nuestros objetivos con la próxima generación es profundizar la sensación de inmersión cuando juegas, y tuvimos La oportunidad con nuestro nuevo controlador para reimaginar cómo el sentido del tacto puede agregar a esa inmersión.

Con ese fin, hay dos innovaciones clave con el nuevo controlador de PlayStation 5. Primero, estamos adoptando una respuesta háptica para reemplazar la tecnología "retumbante" que se encuentra en los controladores desde la quinta generación de consolas. Con los hápticos, realmente sientes una gama más amplia de comentarios, por lo que chocar contra una pared en un auto de carrera se siente muy diferente a hacer una entrada en el campo de fútbol. Incluso puedes tener una idea de una variedad de texturas cuando corres por campos de hierba o te pones a través del barro.

La segunda innovación es algo que llamamos activadores adaptativos, que se han incorporado a los botones de activación (L2 / R2). Los desarrolladores pueden programar la resistencia de los disparadores para que sientas la sensación táctil de dibujar un arco y una flecha o acelerar un vehículo todoterreno a través de un terreno rocoso. En combinación con los hápticos, esto puede producir una experiencia poderosa que simula mejor varias acciones. Los creadores de juegos han comenzado a recibir las primeras versiones del nuevo controlador, y no podemos esperar a ver a dónde va su imaginación con estas nuevas funciones a su disposición.

Si bien hay mucho más para compartir sobre PlayStation 5 en el próximo año, tenemos muchas experiencias de éxito en PS4, incluyendo Death Stranding, The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima. Me gustaría agradecer a todos los fanáticos de PlayStation por continuar el viaje con nosotros, mientras nos embarcamos en el futuro de los juegos.

