Whatsapp suspende el intercambio de datos de usuarios europeos con Facebook

Whatsapp comunicó a las autoridades europeas de protección de datos que no intercambiará datos de sus usuarios europeos con Facebook hasta que no queden resueltas las "preguntas y preocupaciones" que despertó su nueva política de privacidad.



La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) indicó que el servicio de mensajería aún no ha realizado ningún traspaso de información con la red social en el territorio europeo y que no lo hará hasta que no se despejen las dudas de las autoridades europeas de protección de datos.



A finales de octubre, dichas autoridades enviaron una carta al consejero delegado de WhatsApp, Jan Koum, en la que mostraban su preocupación por los cambios introducidos en su política de privacidad.



Según la AEPD, Whatsapp ha respondido a las autoridades europeas de protección de datos asegurando que "no iniciará tal intercambio con Facebook hasta que haya tenido oportunidad de abordar las preguntas y preocupaciones que se han planteado".



El servicio anunciaba en agosto que empezaría a compartir con Facebook el número de teléfono de sus usuarios, así como información acerca de la frecuencia con la que éstos utilizan el servicio de mensajería instantánea.



El anuncio motivó que todas las autoridades europeas de protección de datos enviaran la carta mencionada, así como que la AEPD iniciara de oficio "actuaciones previas de investigación" para examinar si esas transacciones de información entre Whatsapp y Facebook respetan la legislación española en materia de protección de datos y, en caso de no cumplirlos, "determinar la responsabilidades correspondientes".



La actuación de la AEPD está coordinada con las que están llevando a cabo las autoridades de Alemania, Italia o Reino Unido.



"Cumplimos el reglamento europeo de protección de datos y colaboraremos con la Agencia Española de Protección de Datos en un esfuerzo por responder a sus preguntas y por resolver cualquier problema", explicó en octubre la red social en un comunicado.



En caso de encontrar indicios de que la nueva política de privacidad de Whatsapp incumple la normativa española de protección de datos, la AEPD iniciaría un procedimiento sancionador, como en su día hizo con el cambio en las condiciones de Google.