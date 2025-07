¿Ya la tiene? WhatsApp estrena función en Colombia que cambia la forma de enviar audios

Recientemente, la aplicación de WhatsApp lanzó una nueva función que permite a los usuarios tener una mejor experiencia al momento de enviar mensajes por nota de voz o audios; es rápido y fácil para todos.

Esta función ya está disponible en Colombia para dispositivos iOS y Android que tengan la app actualizada. Y es que en muchos dispositivos móviles ya aparecía, pero pocos lo notaron o no sabían para que era realmente.

Se trata de una nueva forma para responder audios. Es sencillo, ahora, cuando esté chateando con uno de sus contactos y le manden una nota de voz, le aparecerá un icono gris con la forma de un micrófono al lado derecho.

Es importante recordar que solo le aparecerá si reproduce el audio, de lo contrario, no. Una vez le aparezca el icono, selecciónelo solo con tocarlo una vez.

Referencia de Whatsapp. Foto: ImageFx

De inmediato, y esta es la gran novedad, se empezará a grabar un audio en respuesta. Es decir, desde ahora solo deberá presionar esa opción para responder directamente con otra nota de voz.

Así, no deberá deslizar la opción de debajo de audio o seleccionar el mensaje para responder y luego activar la función de grabar nota de voz. Será más ágil y sin complicaciones en un solo paso.

Si esta función aún no le aparece en sus chats de WhatsApp puede deberse a que no tiene la aplicación actualizada con la última versión.

Por lo general, estas actualizaciones ocurren en segundo plano y de forma automática.

En cuanto a los audios, desde hace algunos meses la empresa de mensajería activó también la transcripción de audios para que, si no puede escuchar una nota de voz, la lea.

Aunque no es totalmente exacta, ayuda a que lo que su contacto le envió se transcriba línea por línea. Sin embargo, algunos usuarios se han quejado de que esta opción, en ocasiones, no funciona correctamente, pues se demora o no muestra el texto completo.