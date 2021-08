Aprenda a viajar como voluntario por el mundo cumpliendo un propósito

Este sábado en Travesía BLU participó Eric Moreno; viajero y creador de contenido de viajes, con comunidad en Instagram, TikTok y YouTube. Hace parte de una de las plataformas de voluntariado más importantes del mundo.

Viajar como voluntario es un servicio en el que se intercambia una de sus habilidades por beneficios como hospedaje alimentación entre otros.

La aplicación de voluntariados se llama ‘World Pathern’, es gratuita y puede crear su perfil para empezar a filtrar voluntariados en los más de 130 países que tiene, según Eric. La aplicación tiene voluntariados en ONG’s, en granjas, en hostales, en aldeas, dependiendo de la afinidad como viajero que tenga cada usuario.

“Yo soy administrador de empresas, pero me gusta mucho el tema del campo, las granjas y yo no tenía ni idea de eso, ni de cosechar ni de hacer un cultivo hidropónico ni nada de eso. Pero viajando a voluntariados de eco aldeas he tenido la oportunidad de aprender de ese tipo de cosas”, afirmó Moreno.

El colombiano lleva 17 años viajando y ha conocido más de 5 países en Suramérica haciendo voluntariados. Tiene experiencias en eco aldeas, en hostales, enseñando a niños recreación deportes, sobre todo en Centro y Suramérica, explicaba el creador de contenido.

“Lo bueno de estas plataformas es que los anfitriones están verificados. Sabes a la fija a dónde vas, qué vas a recibir y ver qué ofrece el paquete que estas mirando (…) Para el tema de edad en la aplicación se debe ser mayor de edad, pero no hay límite de años”, dijo Moreno.

La duración de los voluntariados es mínimo de una semana hasta los 3 meses, sin embargo, también depende del anfitrión con el que se contacte.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: