Previa de final vuelta de la liga: 16 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Esta noche a las 7:30 p. m. se disputará el partido de vuelta en la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima , donde el tiburón va ganando la serie 3 - 0.

Este miércoles Nacional y el Deportivo Independiente Medellín se enfrentarán en el partido de vuelta de la Copa BetPlay a las 7:30 de la noche. Hasta ahora, la serie va empatada sin goles.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, dio una rueda de prensa en la que se refirió al Mundial 2026 y a los jugadores en la Liga y la Copa BetPlay.

El futbolista francés Ousmane Dembéle fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del mundo del 2025.

