Previa de final vuelta de la liga: 16 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 16 de diciembre de 2025:
- Esta noche a las 7:30 p. m. se disputará el partido de vuelta en la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima, donde el tiburón va ganando la serie 3 - 0.
- Este miércoles Nacional y el Deportivo Independiente Medellín se enfrentarán en el partido de vuelta de la Copa BetPlay a las 7:30 de la noche. Hasta ahora, la serie va empatada sin goles.
- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, dio una rueda de prensa en la que se refirió al Mundial 2026 y a los jugadores en la Liga y la Copa BetPlay.
- El futbolista francés Ousmane Dembéle fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del mundo del 2025.
Escuche el programa completo aquí: