¿Es preferible viajar en bus o en avión? Travesía Blu del 25 de octubre de 2025

Actualizado: 25 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 25 de octubre de 2025:
- En 'El mundo a la carta', se mencionó 'Las gauchas', un restaurante de empanadas argentinas en Chía.
- En 'Cinema travel', se comentó sobre el turismo deportivo.
- En 'Ecosistemas Blu', se enfatizó sobre la sustentabilidad de la aviación.
- En 'Paisaje sonoro', se nombró la calma y relajación que transmite Montego Bay, en Jamaica.
- Se debatió sobre, ¿es preferible viajar en bus aunque sea más lento por la posibilidad de hacer paradas y conocer más lugares o viajar en avión pata ahorrar tiempo y trayectos largos?
Escuche el programa completo aquí.