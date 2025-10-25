En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Lista Clinton
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Consulta Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Es preferible viajar en bus o en avión? Travesía Blu del 25 de octubre de 2025

Escuche las mejores recomendaciones para visitar sitios turísticos de este sábado, 25 de octubre de 2025.

Travesía BLU Foto BLU Radio
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 25 de octubre de 2025:

  • En 'El mundo a la carta', se mencionó 'Las gauchas', un restaurante de empanadas argentinas en Chía. 
  • En 'Cinema travel', se comentó sobre el turismo deportivo.
  • En 'Ecosistemas Blu', se enfatizó sobre la sustentabilidad de la aviación. 
  • En 'Paisaje sonoro', se nombró la calma y relajación que transmite Montego Bay, en Jamaica.
  • Se debatió sobre, ¿es preferible viajar en bus aunque sea más lento por la posibilidad de hacer paradas y conocer más lugares o viajar en avión pata ahorrar tiempo y trayectos largos?

Escuche el programa completo aquí.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad