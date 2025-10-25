¿Es preferible viajar en bus o en avión? Travesía Blu del 25 de octubre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 25 de octubre de 2025:



En 'El mundo a la carta', se mencionó 'Las gauchas', un restaurante de empanadas argentinas en Chía.

En 'Cinema travel', se comentó sobre el turismo deportivo.

En 'Ecosistemas Blu', se enfatizó sobre la sustentabilidad de la aviación.

En 'Paisaje sonoro', se nombró la calma y relajación que transmite Montego Bay, en Jamaica.

se nombró la calma y relajación que transmite Montego Bay, en Jamaica. Se debatió sobre, ¿es preferible viajar en bus aunque sea más lento por la posibilidad de hacer paradas y conocer más lugares o viajar en avión pata ahorrar tiempo y trayectos largos?

Escuche el programa completo aquí.