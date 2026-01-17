¿Extrañamos las vacaciones o una rutina que no satisface? Travesía Blu del 17 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 17 de enero de 2026:



Se debatió sobre: ¿Extrañamos más las vacaciones porque fueron muy buenas o porque nuestra rutina es poco satisfactoria?

¿Extrañamos más las vacaciones porque fueron muy buenas o porque nuestra rutina es poco satisfactoria? Carlos Torres, actor, protagonista de La Reina del Flow, habló en Travesía sobre el impacto que ha tenido La Reina del Flow en su vida personal y profesional, destacando el estreno de la tercera temporada como un sueño cumplido que lo ha llevado a conectar con miles de fans alrededor del mundo, especialmente en Europa.

En 'El mundo a la carta', se mencionó el restaurante PamPillón, que nació como un pequeño taller de panadería en Bogotá y, tras la pandemia, se transformó en una travesía sensorial que hoy combina gastronomía experiencial y trabajo en equipo.

En 'Cinema travel', se enfatizó sobre la película 'Moon, mi amigo el panda', una emotiva historia sobre la amistad entre un niño y un panda real, filmada sin efectos especiales y con animales auténticos, gracias al trabajo de conservación en China, un país que busca recuperar la confianza de los viajeros tras la pandemia y que hoy se proyecta nuevamente como un lugar atractivo por su riqueza cultural, natural y su desarrollo tecnológico.

En 'Ecosistemas blu', Angela Romero,La Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá, comentó sobre los desafíos más grandes que enfrentan las aves en su travesía y cómo han cambiado con el tiempo.

Angela Romero,La Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá, comentó sobre los desafíos más grandes que enfrentan las aves en su travesía y cómo han cambiado con el tiempo. En 'Paisaje sonoro', se nombró un río congelado en Rotterdam, que sorprende por los sonidos que produce al romperse el hielo con el movimiento del agua, creando una melodía natural que va de lo suave a lo intenso, lo que invita a escuchar la naturaleza y a conectar con ella más allá de lo visible.