Cinco parques acuáticos en la vía Bogotá Girardot para disfrutar esta temporada de fin de año

El 9 de diciembre comenzó oficialmente la temporada de vacaciones de fin de año en la mayoría de las instituciones del país, por ello, muchos se preparan para viajar y los mejores destinos son los más cercanos para aquellos que no cuentan con varios días de descanso.

Por ello, los parques acuáticos se vuelven la mejor opción para ir de paseo cuando no hay mucho tiempo. La vía Bogotá - Girardot ofrece una gran variedad de estos sitios de relajación y esparcimiento.

Cinco parques acuáticos en la vía Bogotá Girardot

Estos parques ofrecen diversión para todas las edades, pues cuentan con toboganes, piscinas, ríos, lagos, zonas para niños, servicios de restaurante, áreas de descanso y hasta alojamiento.

Estos son los cinco parques acuáticos que quedan en la vía Bogotá - Girardot para disfrutar en estas vacaciones de fin de año:



Parque acuático Las Olas:

Se trata de un lugar con una gigantesca piscina de olas, toboganes y parques acuáticos para niños. Está ubicado en la carrera 19 No. 28 - 200, Girardot, Cundinamarca.



Horarios: jueves a domingo desde las 9:00 a. m. hasta aproximadamente las 4:30 - 5:00 p. m.

Tarifas:



Temporada baja: $20.000 para niños y $25.000 para adultos.

Temporada alta: de $25.000 a $30.000 para adultos.

Parque acuático Las Olas. Fotos: Las Olas.

Parque acuático Ikarus:

Este lugar se destaca por sus particulares inflables, pues cuenta con más de siete piscinas y toboganes para que los asistentes los disfruten. Queda en Ricaurte, muy cerca de la vía Bogotá - Girardot vía Nilo.

Horarios: fines de semana y festivos, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Tarifas:



Jóvenes y adultos de 13 - 59 años de edad: $55.000.

Niños de 3 - 12 años de edad y adultos mayores: $52.000.

Tarifa con convenio:



Adultos $51.500, niños y adultos mayores $48.500.

Parque acuático Ikarus. Fotos: Ikarus.

Lago Sol Compensar:

El hotel y parque acuático ofrece cinco piscinas, senderos ecológicos, oasis con jacuzzis, un lago con acceso a bicicletas acuáticas, salón de juegos con actividades como ping-pong, billar y mini tejo.

Además de esto, para los amantes del deporte, hay canchas de fútbol 11, voleibol, tenis o en la cancha múltiple de baloncesto y microfútbol. Está ubicado en la vía Bogotá - Girardot, kilometro 107, vereda La Esmeralda, Nilo, Cundinamarca.

Horarios: jueves a domingo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Tarifas:



Afiliados categoría A: $26.300 - $28.300.

No afiliados: $36.700 - $41.600.

Lago Sol Compensar. Foto: Turismo Compensar.

Parque temático El Yarumo:

Se trata de un parque con temática de dinosaurios, senderos ecológicos, piscinas, toboganes y bosques. Queda en el municipio de Mesitas del Colegio. Allí las personas pueden disfrutar en familia en medio de un entorno natural.

Horarios: abierto todos los días de 8 a. m. - 6 p. m.

Tarifas: ingreso desde: $35.000.

Parque temático El Yarumo. Fotos: El Yarumo.

Parque acuático Piscilago:

Este sitio, además de ser un parque, también es un lugar de conservación que alberga un zoológico, con ocho piscinas, dos parques acuáticos, ocho plataformas de toboganes, 18 canales de lanzamiento, una montaña rusa acuática y 12 atracciones mecánicas. Está ubicado en el kilómetro 105 de la vía Bogotá - Girardot.

Horarios: miércoles a domingo y días festivos, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Tarifas:



No afiliados: $112.500 para plan básico.

El Piscitour incluye almuerzo y helado para afiliados categoría A: $68.500.

Niños menores de 4 años de edad entran gratis con registro civil.