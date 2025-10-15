Colombia tiene uno de los barrios más bonitos del mundo: revista lo confirma

Colombia continúa destacándose a nivel internacional por su riqueza cultural y su capacidad de transformación. En esta ocasión, Medellín fue la protagonista gracias al barrio Perpetuo Socorro, ubicado en la comuna 10, que fue incluido por la revista británica Time Out en su lista de los barrios más bonitos y representativos del mundo. El sector ocupó el puesto 15 entre 39 zonas reconocidas por su renovación urbana, oferta cultural y sentido de comunidad.

La prestigiosa revista, conocida por sus rankings sobre turismo, arte y gastronomía, resaltó cómo este antiguo sector industrial se convirtió en un referente de creatividad, sostenibilidad y convivencia. Para Medellín, este reconocimiento reafirma su evolución como una ciudad innovadora que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

Iglesia del Barrio Perpetuo Socorro Foto: Google Maps

De zona industrial a distrito creativo en Medellín

Hace algunos años, el Perpetuo Socorro era un área llena de bodegas, talleres y fábricas. Hoy, ese mismo espacio respira arte, diseño y emprendimiento, características que distinguen a la comunidad paisa. Murales coloridos decoran sus calles, cafés y tiendas locales conviven con estudios de diseño, y los visitantes encuentran experiencias que combinan tradición y modernidad.



Entre los lugares más emblemáticos del barrio se destacan:



El edificio ecológico Mattelsa.

El estudio inclusivo La Casa de Carlota.

Bodega Hábitat, un proyecto en desarrollo que busca atraer vivienda y dinamizar la vida en la zona.

Además, el Perpetuo Socorro es escenario de actividades culturales como el MATT Tour, una ruta inclusiva que recorre el distrito desde la perspectiva de personas con movilidad reducida, y la Alborada Perpetua, un festival navideño pet-friendly que llena el centro de Medellín de luces y música.

Time Out también destacó la apuesta por la sostenibilidad ambiental y el arte como motor del cambio: “Perpetuo Socorro ha pasado de ser una zona gris a un epicentro cultural donde se vive, se crea y se comparte”.

Arte en el Barrio Perpetuo Socorro Foto: Google Maps

Cómo visitar el Perpetuo Socorro en Medellín

El Perpetuo Socorro está ubicado en el corazón de Medellín, dentro de la comuna 10 (La Candelaria). Para llegar, los visitantes pueden tomar el Metro y bajarse en las estaciones Industriales o Exposiciones, ambas a pocos minutos del distrito. También se puede acceder en bus urbano por las avenidas 33 y Regional o en bicicleta mediante el sistema público EnCicla.

Hoy, el Perpetuo Socorro es uno de los destinos más recomendados para quienes desean conocer el lado más artístico y transformador de Medellín. Entre murales, cafés, emprendimientos locales y una comunidad vibrante, demuestra que la belleza de un barrio no solo está en su arquitectura, sino en la capacidad de su gente para construir espacios donde la cultura, la inclusión y la creatividad conviven cada día.