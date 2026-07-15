Colombiano visitó el pueblo de Suiza que ofrece dinero por vivir allí y reveló cuánto pagan

Uno de los sueños de muchos colombianos es recorrer el mundo y conocer países como Suiza, reconocido por sus imponentes paisajes, la tranquilidad de sus ciudades y la alta calidad de vida que ofrece a sus habitantes.

Sin embargo, esa nación europea también ha llamado la atención por una curiosa iniciativa: un pequeño pueblo que promete entregar miles de francos suizos a quienes decidan establecerse allí de manera permanente.

La historia volvió a cobrar fuerza gracias al creador de contenido colombiano Juan Díaz, conocido en redes sociales como PlanetaJuan, quien viajó hasta Albinen para comprobar si era cierto que las autoridades entregan hasta 70.000 francos suizos, cerca de 280 millones de pesos colombianos, a quienes se muden a esa localidad ubicada en los Alpes.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, el influenciador explicó que el programa sí existe, aunque aclaró que la millonaria cifra no está disponible para cualquier persona. En realidad, el incentivo hace parte de una estrategia para combatir el despoblamiento que enfrenta Albinen, un municipio que ha visto cómo muchos de sus habitantes, especialmente los jóvenes, migran hacia ciudades más grandes en busca de mejores oportunidades.



Suiza. Foto: Magnific

¿Cuánto dinero pagan por mudarse a Albinen?

PlanetaJuan explicó que el valor del incentivo depende de cuántas personas conformen el núcleo familiar, por lo que no todos los beneficiarios reciben la misma cantidad de dinero.

Así se distribuye el apoyo económico:



25.000 francos suizos por cada adulto , equivalentes aproximadamente a 100 millones de pesos colombianos.

, equivalentes aproximadamente a 100 millones de pesos colombianos. 10.000 francos suizos por cada menor de edad, cerca de 40 millones de pesos colombianos.

cerca de 40 millones de pesos colombianos. 70.000 francos suizos (unos 280 millones de pesos) para una familia conformada por dos adultos y dos hijos.

El creador de contenido insistió en que la cifra que ha dado la vuelta al mundo corresponde únicamente a determinados casos y no significa que cualquier persona reciba automáticamente ese monto.

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¿Por qué este pueblo de Suiza ofrece dinero a nuevos habitantes?

Según relató el colombiano, Albinen enfrenta una realidad que afecta a varias poblaciones rurales de Europa: el envejecimiento de la población y la salida constante de los jóvenes hacia las grandes ciudades.

Como consecuencia, las autoridades decidieron crear un programa para atraer nuevos residentes que contribuyan a mantener viva la comunidad y evitar que el municipio pierda habitantes con el paso de los años.

El objetivo no es simplemente entregar dinero, sino incentivar que familias jóvenes construyan un proyecto de vida en la región y ayuden a garantizar el futuro del pueblo.

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Los requisitos para acceder al incentivo

Aunque la propuesta puede parecer muy atractiva, acceder al beneficio implica cumplir una serie de condiciones bastante estrictas. Entre las principales se encuentran:



Tener menos de 45 años al momento de presentar la solicitud.

al momento de presentar la solicitud. Comprar una vivienda en Albinen, ya que no es válido llegar como arrendatario.

ya que no es válido llegar como arrendatario. Comprometerse a vivir en el pueblo durante al menos 10 años.

durante al menos 10 años. En caso de abandonar la localidad antes de cumplir ese plazo, será necesario devolver el dinero recibido.

PlanetaJuan también explicó que, entre la compra de la vivienda, los gastos notariales y las adecuaciones necesarias, la inversión puede alcanzar los 300.000 francos suizos. Por ello, aseguró que el incentivo económico funciona, en la práctica, como una ayuda para reducir el costo de adquirir una propiedad y no como una suma de libre disposición.

¿Vale la pena mudarse a Albinen?

Durante su recorrido, el influenciador describió a Albinen como un pueblo rodeado por los Alpes suizos, con paisajes llamativos y un ambiente completamente diferente al de las grandes ciudades.

Según comentó, la actividad económica es reducida y prácticamente no existe vida nocturna, por lo que considera que esta alternativa está dirigida a quienes realmente disfrutan de un estilo de vida tranquilo y en contacto con la naturaleza.

Incluso, comparó el valor del incentivo con la realidad colombiana y aseguró que una suma similar permitiría adquirir varios inmuebles en el país. Sin embargo, reiteró que la oferta de Suiza no representa una "millonada" para gastar libremente, sino un apoyo económico condicionado a realizar una importante inversión inmobiliaria y a permanecer una década viviendo en Albinen.