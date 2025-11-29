Lo que cuesta un día en Suiza para un colombiano: ¿menos que Cartagena?

En una entrevista del 29 de noviembre del programa Travesía Blu, la comunicadora social y periodista, con máster en producción multimedia, Johana Montoya, quien también es bogotana radicada en Ginebra, Suiza, desde hace siete años y reconocida emprendedora migrante, compartió su visión de un país que, según ella, recibe a la mayoría de extranjeros por dos razones claras: amor o trabajo.

Comentó que la vida allí es fantástica, exigente y retadora, pero vale cada esfuerzo cuando se cuenta con personas que acompañan el proceso. Con el tiempo las conexiones se fortalecen, surgen nuevas oportunidades y se desarrolla una lectura distinta de la vida, aunque persista una sensación de soledad por lo difícil que resulta conocer amigos fuera del ambiente laboral.

Johana Montoya, periodista radicada en suiza Foto: captura video Travesía Blu

Durante la conversación también destacó una sorpresa positiva: existen tres Suizas en un solo territorio. Explicó que la Suiza alemana se caracteriza por su orden minucioso; la Suiza francesa, donde vive, conserva un estilo más relajado aunque mantiene un espíritu estructurado; y la Suiza italiana, con mejor gastronomía, paisajes hermosos y un ambiente más cercano a la cultura latina. En ese último territorio se encuentran lugares imprescindibles como Lugano o el espectacular Valle Verzasca, ubicado en el cantón del Tesino.



Johana explicó que las tres regiones comparten un rasgo común: sus costos elevados. Un tiquete diario de bus cuesta cerca de 10 francos, aproximadamente $47.300 colombianos, y un café ronda los 6 francos, unos $28.000. Suiza está dividida en cantones con autonomía propia debido a su carácter federal, algo que influye en tarifas y normativas internas.

Para viajar por el país recomendó hacerlo en tren, un transporte eficiente que conecta cada punto del mapa. Mencionó lugares emblemáticos como la estación Jungfraujoch, ubicada a 3.454 metros sobre el nivel del mar y conocida como “Top of Europe”, a la que se llega directamente en tren. Entre las alternativas para recorrer el país señaló el Swiss Pass, que por cerca de $379.000 colombianos permite movilizarse durante 24 horas por cualquier parte.

Jungfraujoch, Suiza Foto: web

¿Cómo ahorrar en uno de los países más caros del mundo?

A pesar de los altos costos, explicó que sí existen formas de ahorrar. Recomendó aprovechar promociones oficiales y viajar en grupo, pues alquilar un carro es más económico al no existir peajes en Suiza.

Sobre alojamientos, comentó que una noche en un hostal puede costar entre 70 y 90 francos en pesos colombianos sería entre $350.000 y $450.000, mientras que hoteles de cadena ofrecen tarifas desde 100 a 120 francos quivalentes alrededor de $460.000 y $560.000.

Los alpes en Suiza Foto: web

Entre los errores frecuentes de los turistas mencionó viajar sin seguro médico y no validar correctamente los tiquetes del tren. Las multas rondan los 100 francos y no tienen negociación. Muchos hoteles ofrecen pases de transporte incluidos, algo útil para recortar gastos.

En cuanto a actividades gratuitas, subrayó que la verdadera riqueza suiza está en sus montañas, lagos y senderos del Oberland bernés y los Alpes, donde se puede hacer senderismo, alpinismo o dormir en refugios económicos y ecológicos.

El camping en verano es una de las opciones más populares para quienes buscan ahorrar. También recomendó alquilar moto, hacer mercado, buscar actividades sin costo y usar plataformas como Airbnb dependiendo del presupuesto.