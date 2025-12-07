En esta ciudad de Colombia se encuentra primer árbol de Navidad tejido en croché; conozca dónde está

En Colombia un grupo de mujeres tejedoras se le midieron a realizar el primer árbol de Navidad tejido en croché del país y está en la ciudad de Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico.



Sobre el árbol

Barranquilla se ha convertido en referente nacional en creatividad y transformación social gracias a la presentación del primer árbol de Navidad tejido en croché en Colombia.

Esta pieza monumental fue elaborada por el Club de Tejedoras, contando con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla, a través del programa Barranquilla es Moda.

Este proyecto forma parte del montaje de la decoración navideña que propios y turistas podrán disfrutar en escenarios clave como el Gran Malecón y el Malecón de Rebolo.

Tejedoras. Suministrada.

La obra estuvo a cargo del Club de Tejedoras, quienes también realizarán una feria comercial del 5 al 7 de diciembre, donde las artesanas exhibirán productos tejidos con sello comunitario y espíritu navideño.

Navidad en el Malecón. Alcaldía de Barranquilla.