En este barrio preparan la mejor empanada bogotana: es de una cucuteña y ganó premio

Con 72 años doña Margarita, una cucuteña que llegó a la capital en 1974, conquistó el paladar de los jueces de Sabor Bogotá 2024 , un reconocimiento al talento y la innovación de quienes hacen de la ciudad un destino turístico único para los amantes de la comida.

Con su emprendimiento local y 40 años de experiencia, Margarita Jaimes de Romero es una verdadera embajadora de la empanada bogotana.

Su historia comenzó en 1985, cuando emprendió en un pequeño local en el Barrio Cundinamarca en Puente Aranda, vendiendo empanadas desde las 4 de la mañana.

A lo largo de los años, este platillo se convirtió en su sustento y en una pasión que nunca ha dejado. Lo que más le llena de satisfacción es ver cómo, a los 71 años, puede seguir compartiendo su arte y mostrando el proceso que hace que sus empanadas sean crujientes, sabrosas y tan solicitadas.

Al participar con su empanada bogotana en la categoría de 'Cocina de la gente' de Sabor Bogotá 2024 esta cocinera empírica se ganó un estimulo de 5 millones de pesos y el reconocimiento de los jueces, compuesto por la chef Diana Carolina Rico, el chef Ricardo Malagón y el foodie Carlos Muñoz, y una votación abierta de la ciudadanía,

El secreto de la mejor empanada bogotana, según doña Margarita

En la historia que compartió doña Margarita a la Alcaldía de Bogotá, contó que es cucuteña y llegó a la capital en 1974 después de casarse.

"Mis cinco hijos son de Bogotá por eso amo Bogotá", sostuvo. Sobre su emprendimiento de las empanadas aseguró que desde 1980 las hace. "Cuando aprendí me gustó, me llamó la atención y sabía que también era algo que la gente lo consumía, le gustaba y por eso también dije, me voy a quedar con la empanada y también enseña a mis hijos a hacer empanadas".

Sobre su secreto para la empanada bogotana perfecta, señaló que utiliza, no mucho camino, pero ese es el secreto para su receta.

¿Qué es el concurso Sabor Bogotá?

Sabor Bogotá celebra la diversidad y creatividad culinaria, reconociendo a quienes con su talento deleitan el paladar de bogotanos y visitantes. Para la versión 2024, en la que participaron 61 cocineros/as y restaurantes, la convocatoria premió cinco categorías: ajiaco, changua, onces santafereñas y cocina internacional.

Sabor Bogotá 2024 representa un homenaje a la riqueza culinaria que caracteriza a la capital y un reflejo de su identidad cultural.

Con esta premiación, Bogotá rinde tributo no solo a los grandes chefs y restaurantes, sino también a los pequeños emprendimientos y las cocinas de barrio que, con creatividad y dedicación, revalorizan los sabores tradicionales.

Esta edición constituye un hito en el fortalecimiento de la cultura gastronómica local, impulsando a nuevos talentos y destacando las recetas y tradiciones que conectan a las y los habitantes de Bogotá, fortalecen el orgullo ciudadano y proyectan la esencia de la ciudad ante el mundo.